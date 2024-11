München (ots) -Die Heim+Handwerk 2024 in München ist mehr als eine Messe - sie ist ein Ort der Inspiration für alle, die das Wohnen, Bauen und Leben von morgen aktiv gestalten möchten. Messe.TV ist dabei und zeigt, welche Trends, Innovationen und Lösungen die Besucher dieses Jahr erwarten.Ab sofort finden Sie auf Messe.TV täglich neue Beiträge: Heim+Handwerk 2024Süddeutschlands größte Messe für Wohnen, Lifestyle und Handwerk in MünchenDie Heim+Handwerk vereint erneut die Themen Wohnen, Bauen, Sanieren und erneuerbare Energien unter einem Dach. Vom 27. November bis 1. Dezember präsentieren mehr als 800 Aussteller innovative Produkte und wegweisende Lösungen. Von nachhaltigen Baumaterialien über moderne Wohnkonzepte bis hin zu energieeffizienten Technologien - die Messe bietet Inspiration und Expertise für jedes Bau- und Wohnprojekt. Besucher können sich auf ein breites Spektrum an Ideen und individueller Beratung freuen, um ihre Vision vom Wohnen und Bauen der Zukunft zu verwirklichen.Messe.TV: Einblicke in Trends und wegweisende KonzepteMesse.TV begleitet die Heim+Handwerk 2024 mit einer umfassenden Berichterstattung und stellt wegweisende Trends und Neuheiten in den Mittelpunkt. Zu den besuchten Ausstellern gehören, neben vielen weiteren, die Firma Artweger, bekannt für elegante und funktionale Lösungen im Badbereich und Haas Fertigbau, ein Spezialist für energieeffiziente und nachhaltige Fertighäuser. Holz Büchner zeigt, wie traditionelles Handwerk und moderne Architektur im Holzbau verschmelzen, während e3 new energy zukunftsorientierte Photovoltaik- und Speicherlösungen vorstellt. Überrascht waren wir auch NIO als Aussteller auf der Heim+Handwerk 2024 anzutreffen.Mit fundierten Einblicken und Hintergrundberichten beleuchtet Messe.TV die Themen, die die Branche und Verbraucher gleichermaßen bewegen.Partnerschaft für hochwertige MesseberichterstattungMesse.TV hat es sich zur Aufgabe gemacht, künftig von allen bedeutenden Messeveranstaltungen auf der Messe München zu berichten und dabei hochwertige Inhalte für ein anspruchsvolles Publikum zu liefern. Hier finden Sie Events in München zu denen wir berichtet haben: Messe München (https://www.messe.tv/messen-muenchen)Eine Berichterstattung auf diesem Niveau ist nur dank der Unterstützung engagierter Sponsoren möglich. Unternehmen, die Interesse daran haben, sich als Sponsor für eine spezifische Messe zu präsentieren, sind herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten - gemeinsam setzen wir Ihre Marke eindrucksvoll in Szene.Die wertvolle Unterstützung von BAUHAUS als Sponsor ermöglicht Messe.TV eine redaktionelle Berichterstattung zur Heim+Handwerk 2024 in München. Weitere Informationen zu BAUHAUS finden Sie unter www.bauhaus.info.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: presse@messe.tvOriginal-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172644/5919284