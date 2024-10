Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte das Wertpapier um 1,6 Prozent auf 82,94 Euro, womit es sich dem 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro annäherte. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum allgemeinen Markttrend, da der DAX zeitgleich Verluste hinnehmen musste. Das Handelsvolumen war mit 68.947 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hindeutet.

Ausblick und Analystenmeinungen

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,96 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 83,20 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn je Aktie von 5,33 Euro, was die positive Einschätzung der finanziellen Perspektiven des Unternehmens unterstreicht.

