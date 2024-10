Rheinfelden (ots) -Wer einen Garten hat und diesen liebevoll pflegt, erschafft sich einen Ort zum Entspannen, Kraft tanken und Genießen. Das heimische Grün ist für Viele der Wohlfühlort, aber auch Lebensmittelpunkt, in dem ein gewisser Lifestyle nicht fehlen darf. Dazu gehört auch Genuss unter freiem Himmel - von der Zubereitung bis zum gedeckten Tisch ist das das neue Trendthema für Frischluftfans. Versammelten sich früher Gäste und Gastgeber rund um den Grill, so gilt heute die Outdoorküche als zentraler Ort für Genusskultur im Garten. Sie bietet Platz zum Schnibbeln, Vorbereiten, Grillen, Kochen kombiniert mit viel Stauraum für allerlei Zubehör und eine Abstellfläche für den Aperitif am Abend, wenn die Gäste in den Garten strömen. Dabei muss der Genuss mit Freiluft-Feeling nicht teuer sein. Outdoorchef - die Schweizer BBQ-Trendsetter - setzen mit ihrer neuen Serie HEAT im Outdoorküchen-Segment neue Maßstäbe.Ein modulares System, das sich flexibel den individuellen Bedürfnissen und Platzverhältnissen anpasst, gespickt mit Superlativen, bis ins letzte Detail durchdacht, hochwertig, langlebig und wie aus einem Guss - das ist die neue Outdoorküche HEAT von Outdoorchef. Während vergleichbare Outdoorküchen oft als hochpreisiger Luxus galten, bietet der Grillexperte aus der Schweiz jetzt die erste erschwingliche, aber hochprofessionelle Lösung.Eine Outdoorküche - alle MöglichkeitenDie Ansprüche an eine Outdoorküche sind durchaus hoch: Angefangen von langlebigen Materialien, die sich leicht reinigen lassen, Stauraum wie Schränke und Schubladen bis hin zu einem hochwertigen Gasgrill. All das idealerweise auf wenigen Quadratmetern. So ähnlich würden Kunden wohl ihre Wunsch-Outdoorküche beschreiben. HEAT liefert genau das. Die HEAT Outdoorküche überzeugt durch herausragende technische Features. Die HEAT Grillmodule bieten mit vier bzw. fünf Brennern und dem innovativen HEAT Regulator die Möglichkeit, die Garraumtemperatur präzise zu steuern. So gelingen verschiedenste Gerichte bei paralleler Zubereitung dank unterschiedlicher Temperaturzonen. Ausgestattet mit einem Heckbrenner bietet der Gasgrill zudem zahlreiche Grillvariationen für Drehspieß oder Rotisserie.Ein weiteres Highlight: Die XXL Blazing Zone, ein Keramikbrenner, der bisher ungekannte Temperaturen erreicht und für perfekt gegrillte Steaks mit Branding sorgt. Alles dank des beeindruckenden Temperaturspektrums von 80 - 900 °C.Hochwertige Materialien und durchdachte AusstattungDie Schrankmodule der HEAT-Serie bieten ausreichend Stauraum für Zubehör und alles, was man für das perfekte Grillerlebnis benötigt. Unter dem 4- oder 5-Brenner Grillmodul finden sogar Gasflaschen bis 11 kg Platz. Das HEAT Organizer-System ist ausziehbar und sämtliche Türen und Schubladen kommen mit Softclose daher. Jedes Modul ist mit massiven, höhenverstellbaren Standfüßen und Schwerlastrollen ausgestattet, die ein einfaches Manövrieren auf der Terrasse ermöglichen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl mit Pulverbeschichtung, hält die HEAT Outdoorküche jeder Witterung stand. Die Bedienelemente sind mit einer Ambientebeleuchtung in vier verschiedenen Farben versehen. Die hochwertigen Arbeitsplatten stehen in drei Varianten zur Auswahl: HPL mit Holzdekor, Granit oder Edelstahl. Wer eine andere Oberfläche wie echten Marmor bevorzugt, lässt sich die Oberflächen individuell anfertigen. Weiteres Zubehör wie zum Beispiel Edelstahlroste sind optional verfügbar.Modulares Design für individuelle Gestaltung und grenzenlose MöglichkeitenVon Grillanfängern bis hin zum Profi-Grillmeister - die HEAT-Outdoorküche bietet für jeden Anspruch das passende Modul. Kunden können ihre Küche je nach Platzangebot und Vorlieben individuell zusammenstellen und erhalten dabei sämtliche Komponenten, die für ein erstklassiges Grill- und Outdoor-Kocherlebnis sorgen. Ab Frühjahr 2025 sind zudem Eck- und Kühlschrankmodul erhältlich. Neben der Outdoorküche als komplettes System, bietet die Serie HEAT Einbau-Gasgrills und eine Blazing-/Cookingzone einzeln, um sie mit einem beliebigem Outdoorküchenmodell anderer Marken zu kombinieren. Komplettiert wird die Serie durch die HEAT Gasgrillstationen vom Drei- bis zum Fünfbrenner.Die Highlights im Überblick:- Twin Burner für perfekte Hitzeverteilung: Leistungsstarke Twin-Burner aus Edelstahl garantieren eine gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte Grillfläche. Dank der robusten Edelstahl-Protection Bars ist jeder Brenner optimal vor herabtropfenden Flüssigkeiten, Fett und Marinaden geschützt.- XXL Blazing Zone für bis zu 900°C: Der extra-große Keramikbrenner in der linken Seitenablage erreicht beeindruckende Temperaturen von bis zu 900°C. Besonders Steakliebhaber werden die intensive Infrarothitze der Blazing Zone für perfekte Brandings und Röstaromen lieben.- Heat Regulator für Low & Slow Gerichte: Mit dem innovativen Heat Regulator wird die Grilltemperatur im Niedrigtemperaturbereich (80°C bis 120°C) feinjustiert, was das langsame Garen von Ribs, Pulled Pork oder Brisket zu einem Kinderspiel macht.- Cooking Zone für Töpfe, Pfannen und Woks: Die Seitenablage ist mit einer vielseitigen Cooking Zone mit einem Temperaturspektrum von 60 bis 300 °C ausgestattet und eignet sich ideal für Beilagen, Saucen und Pfannengerichte. Der höhenverstellbare Topfständer ermöglicht die Nutzung großer Töpfe, Pfannen und Woks.- Edelstahl-Heckbrenner für köstliche Drehspießgerichte:Der Edelstahl-Heckbrenner im hinteren Bereich des Grills eignet sich perfekt für die Zubereitung von Drehspießgerichten. Dank des Zone Dividers kann die restliche Grillfläche gleichzeitig genutzt werden.- Komfortabler Stauraum: Der geräumige Unterschrank bietet ausreichend Platz für Zubehör und Gasflasche (von 5 bis 11 kg). Softclose Türen und Schwerlastrollen sorgen für einfache Manövrierbarkeit.- Ambiente-Beleuchtung: Die beleuchtete Bedienkonsole verleiht der Grillstation optisch einen zusätzlichen Reiz und wird von einer Powerbank gespeist.- Platzsparender und komfortabler Rolldeckel: Dank des innovativen Rolldeckels mit versetztem Drehpunkt lässt sich der massive doppelwandige Deckel einfach öffnen und schließen, während der benötigte Platz minimiert wird.ÜBER OUTDOORCHEFMIT SCHWEIZER TECHNOLOGIE ZUM PERFEKTEN GRILLERLEBNIS - FÜR DIE GANZE FAMILIE, EGAL OB SUPER-PROFI ODER GRILLBEGINNER!Seit mehr als 30 Jahren ist Outdoorchef ein Pionier auf dem Gebiet der Grilltechnologie. Das Unternehmen hat sich mit seinem ausgeklügelten, patentierten Gaskugelgrillsystem, das einen Fettbrand verhindert und sowohl direktes als auch indirektes Grillen ermöglicht, einen Namen gemacht. Das Ergebnis? Ein fantastisch gleichmäßiges und zuverlässiges Grillergebnis, das seinesgleichen sucht und das nicht nur für erfahrene Grillmeister, sondern auch für Einsteiger in die Welt des Grillens. Doch damit nicht genug! Auch in puncto Sauberkeit überzeugt das innovative System auf ganzer Linie. Kaum ein Grill auf dem Markt ist einfacher zu reinigen. Dank der Schweizer Technologie von Outdoorchef können Grill-Fans sich ganz auf das Grillvergnügen konzentrieren, ohne sich Gedanken über lästige Reinigungsarbeiten machen zu müssen. 