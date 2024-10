Tagesausblick für 10.10.: Bullen werden wieder mutiger. US-Inflationszahlen im Blickpunkt.

Nach einem schwachen Auftakt wurden die Bullen im Tagesverlauf mutiger und schoben den DAX® zurück über die Marke von 19.200 Punkte. Unterstützung kam vor allem von Zyklikern wie dem Chemieriesen BASF und den Autobauern. Morgen werden Inflationszahlen aus den USA erwartet. Möglicherweise geben sie den Märkten signifikante Impulse.

An den Anleihemärkte blieb die Lage stabil. Allerdings besteht weiterhin ein gewisser Druck auf den Staatspapieren. Die Rendite 2- und 10-jähriger Bundesanleihen pendelte im Bereich von 2,24 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei rund vier Prozent. Dies sorgte für anhaltenden Druck auf den Gold- und Silberpreise. Die Notierung für eine Feinunze Gold nahm Kurs auf die 2.600 USD-Marke. Der Silberpreis sank unter 30,50 USD. Der Ölpreis, gemessen am Brent Crude Oil Future setzte den Konsolidierungskurs ebenfalls fort.

Unternehmen im Fokus

Der Automobilzulieferer Continental teilte mit, dass die Profitabilität im Bereich Automotiv nach den jüngsten Preisverhandlungen im dritten Quartal höher ausfallen dürfte als im Vorquartal. Im Segment Contitech wird hingegen mit einer rückläufigen EBIT-Marge gerechnet. Die Aktie schloss dennoch deutlich im Plus. Gerresheimer zeigte einen starken Rebound. Morgen legt der Konzern Geschäftszahlen vor. Die Erwartungen sind nach der jüngsten Gewinnwarnung gedämpft. Der Windanlagenbauer Nordex fuhr im dritten Quartal deutlich weniger Aufträge ein als im Vorjahresquartal. Auf Sicht der ersten neun Monate verbuchte Nordex allerdings ein leichtes Wachstum. Bei den Investoren kam die Meldung dennoch gut an. Redcare Pharmacy steuert die Oberkante den kurzfristigen Seitwärtstrends an. Gelingt der Ausbruch über EUR 138,40 eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 145,60. Varta legte den zweiten Tag in Folge zweistellig zu. Hintergrund ist ein Vertrag über ein Investment im Bereich großformatiger Lithium-Ionen-Zellen mit Porsche. Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsch und VW bügelten die gestrigen Verluste heute wieder aus. Eine nachhaltige Erholung ist jedoch noch nicht in Sicht.

BMW und Mercedes-Benz legen Absatzzahlen für das dritte Quartal vor. Gerresheimer, Givaudan und Südzucker veröffentlichen Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Deutsche Pfandbriefbank laden zum Capital Markets Day und Tesla zur "We robot!! Veranstaltung

Wichtige Termine:

United States-CPI

United States-Jobless

WTO publishes global trade forecast

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on the economy

New York Federal Reserve Bank President Willaims speaks on the economy

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.308/19.490/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 18.818/18.974/19.073/19.171 Punkte Der DAX® stieg im Tagesverlauf über die Widerstandsmarke von 19.171 Punkte und eröffnete sich damit weiteres Aufwärtspotenzial bis 19,308 Punkte und im weiteren Verlauf bis 19.490 Punkte. Eine Unterstützungszone findet der Leitindex nun zwischen 18.974 und 19.073 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 20.08.2024 - 09.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 10.10.2019 - 09.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 74,97* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 92,75** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 101,04*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2024; 17:40 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,73* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,67 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,98 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,78 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2024; 17:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.