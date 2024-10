Die BMW-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,3 Prozent auf 77,24 Euro, wobei das Tageshoch bei 77,34 Euro lag. Trotz eines leichten Rückgangs bei Umsatz und Gewinn pro Aktie im vergangenen Quartal zeigten sich Anleger optimistisch. Der Automobilhersteller erwirtschaftete einen Quartalsgewinn von 4,09 Euro je Aktie, was zwar unter dem Vorjahreswert von 4,39 Euro lag, aber dennoch die Markterwartungen übertraf.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 13,63 Euro je BMW-Aktie. Die Dividendenerwartung liegt bei 5,00 Euro, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 6,00 Euro darstellt. Analysten setzen das mittlere Kursziel bei 87,70 Euro an, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. November [...]

