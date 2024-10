© Foto: D koi - unsplash.com



Bitcoin hat nach einer volatilen Vorwoche, die den Kurs bis zurück an die Marke von 60.000 US-Dollar getrieben hat, charttechnische Fortschritte gemacht.Das Bullmarket-Supportband konnte auf Wochensicht ein weiteres Mal als Support bestätigt werden. Derzeit notiert Bitcoin jedoch noch unter dem 200-Tage-Trend als nun entscheidendem Hindernis, um zurück in bullisches Momentum zu finden und die nächste Phase dieses Bullruns einzuleiten. Bildquelle: TradingView Sind 100.000 Dollar bis Jahresende möglich? Blickt man auf die vergangenen Bitcoin-Zyklen, die sich an den Halvings orientieren, so gab es nach einem Zeitraum von etwa 6 Monaten nach dem Halving stets einen Ausbruch aus einer …