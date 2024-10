Alan Cunningham und Richard Skipper, führende Finanzanwälte, die als Berater in einem breiten Finanz- und Transaktionsbranchenspektrum fungieren, das die Luftfahrtindustrie, Schifffahrtsbranche, Bahn-, Verteidigungs-, Automobilindustrie und Energiewirtschaft sowie andere Anlagekategorien umfasst, sind Hunton Andrews Kurth LLP als unsere Partner in London beigetreten.

Alan Cunningham und Richard Skipper vertreten Kunden in ganz Europa, den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und Asien, einschließlich Finanzinstitute, private Kredit- und Private-Equity-Unternehmen, Leasinggesellschaften, Captive-Dienstleistungsunternehmen und Anbieterfinanzierungsunternehmen, Fluggesellschaften, Betreiber von Geschäftsflugzeugen, Schiffs- und Bahneigentümer, Unternehmen und vermögende Privatpersonen.

"Alan Cunningham und Richard Skipper sind hoch angesehene Finanzanwälte, die im gesamten Londoner Rechtsmarkt bekannt und respektiert sind", so John Schneider, Co-Leiter der Business Finance Practice Group von Hunton Andrews Kurth. "Ihre Verstärkung unterstreicht sowohl unsere strategische Ausrichtung auf Finanzdienstleistungen als auch unser Engagement für herausragenden Kundenservice. Wir freuen uns, sie als Partner in der Kanzlei begrüßen zu dürfen."

Alan Cunningham und Richard Skipper treten dem Unternehmen vom juristischen Service- und Dienstleistungsbüro EY Law von Ernst Young bei. Zuvor waren sie Partner von DLA Piper, wo sie das Asset-Finance-Team des Unternehmens leiteten. Alan Cunningham und Richard Skipper werden durchweg als führende Anwälte in ihrem Fachgebiet sowohl bei Legal 500 als auch von Chambers Partners eingestuft.

Die Praxis von Alan Cunningham umfasst hochwertige Transaktionsmandate und Finanzierungen, die die Luftfahrtindustrie, Schifffahrtsbranche, Ausrüstungsfinanzierung, Automobil-, Verteidigungsindustrie und Außenstände betreffen einschließlich Verkauf und Kauf von Vermögensfinanzierungen und anderes Leasing- und Kreditportfolio, Forward-Flow-Forderungstransaktionen und damit verbundene Verbriefungsarbeiten. Er berät auch in umfassenderen Luftfahrtangelegenheiten.

Richard Skipper konzentriert sich als Anwalt auf Luftfahrtfinanzierung und -Leasing, die Ausrüstungsfinanzierung, Anlagen für erneuerbare Energien, die Schifffahrtsbranche und Bahnindustrie. Er vertritt Fluggesellschaften, Banken, Fonds, Leasingfirmen, Betreiber, Hersteller und andere Finanzinstitute. Im Jahr 2019 fungierte Richard Skipper bei der ersten nachhaltigen Finanztransaktion für eine internationale Fluggesellschaft, um sich die Finanzierung für ein Projekt auf Grundlage seiner Vereinbarkeit mit den Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen zu sichern.

"Alan Cunningham und Richard Skipper sind hervorragende Anwälte, die die Erfahrung und Tiefe unseres Londoner Teams hervorragend ergänzen", so Ferdinand Calice, Managing Partner des London Office von Hunton Andrews Kurth. "Ihr Eintritt in unser Unternehmen steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, die wir erfolgreich weiterführen, um unsere Führungsposition auf dem Londoner Rechtsmarkt zu sichern."

Zu den Kollegen von Alan Cunningham und Richard Skipper in London gehören die Energieprojekt-Finanzierungspartner Ayesha Waheed und Seyfi Can Kandemir, die dem Unternehmen im September beitraten. Letztes Jahr begrüßte Hunton Andrews Kurth den Unternehmensenergiepartner Philip Mace und die Partner für Energie- und Infrastrukturstreitigkeiten Maurice Kenton und David Hesse, den Rechtsberater Edward Hamilton und den Sonderberater Simon Schooling im Team in London, die gemeinsam führende Mitglieder des internationalen Schlichtungsteams des Unternehmens sind.

Über Hunton Andrews Kurth LLP

Seit mehr als 120 Jahren betreut Hunton Andrews Kurth mit einem kooperativen und zielgerichteten Ansatz Kunden auf der ganzen Welt. Mit strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und rund um den Globus ist das Unternehmen für seine Stärke in der Energiewirtschaft, im Finanzdienstleistungssektor, in der Immobilienbranche, im Einzelhandelssektor und in der Konsumgüterindustrie sowie für seine beträchtliche Tiefe über zahlreiche Praxisbereiche hinweg bekannt. Hunton Andrews Kurth pflegt eine starke Kultur, die auf einem unerschütterlichen Engagement für seine Kunden, Kollegen und Gemeinschaften beruht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte huntonak.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

