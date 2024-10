The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.10.2024

ISIN Name

AU0000064966 VIRG.MON. CDIS/1 LS-,10

DE0005280002 BBI BUERG.BRAUH.IMMO.

FR0004177046 METABOLIC EXPLORER EO-,10

GB00BD6GN030 VIRGIN MONEY UK LS 0,10

