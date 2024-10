Ethereum-Prognose: Könnte jetzt der Crash auf 1.500 US-Dollar folgen?

Ethereum gehört derzeit nicht zu den großen Altcoins, die ihren Anlegern Freude bereiten. Schon die Korrektur seit Beginn des Sommers hat den Kurs um die 48 Prozent gekostet. Und als die Erholung anstand, konnte Ether nicht mit dem Bitcoin oder vielen anderen großen Coins mithalten. Der Kurs schaffte nicht einmal den Sprung über den EMA 200.

Auch die Ethereum-ETFs gelten mittlerweile als große Enttäuschung. Die großen Hoffnungen, die in sie gesetzt wurden, stellten sich als Trugschluss heraus. Zuletzt hatte sich ein kleiner Aufwärtstrend gebildet, der aber sogleich wieder gebrochen wurde. Alles in allem also keine gute Situation, die jetzt allerdings noch deutlich verschlimmert wird.

Der MACD steht auf "Verkaufen"

Der MACD gehört zu den besten und treffsichersten Indikatoren im Kryptomarkt. Am aussagekräftigsten ist sein Signal zwar in Trendphasen, was in Ethereum aktuell nicht der Fall ist, aber auch so gibt er im Gesamtbild einen guten Indikator ab. Und dieser zeigt seit einigen Tagen ein ganz eindeutiges Verkaufssignal an.

(Der Ether-Kurs hat es in der Korrektur nicht geschafft über den EMA 200 zu steigen und der MACD zeigt ein Verkaufssignal - Quelle: Tradingview.com)

Der MACD allein in einer trendlosen Phase reicht nicht dafür aus, um von einer problematischen Situation bei Ethereum zu sprechen. Allerdings zeigt der Chart bei genauerem Hinsehen noch einige andere problematische Anzeichen und wenn diese voll zum Tragen kommen, könnte Ethereum ein regelrechter Crash bevorstehen.

Die problematische Chartformation in Ethereum

Derzeit zeigt der Ethereum-Chart ein sogenanntes fallendes Dreieck. Das ist eine bearishe Konsolidierungsformation. An sich hat sie keine zu starke Aussagekraft. Das Auftreten einer solchen Formation spricht statistisch gesehen nur für eine 56-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter fällt. Das ist sehr schwach im Vergleich zu vielen anderen Formationen. Allerdings hat sie auch das Potenzial, gefährlich zu werden! Wenn der Kurs nämlich durch die untere Trendlinie bricht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ethereum weiter fällt auf über 90 Prozent!

(Der Chart von Ethereum zeigt derzeit ein sogenanntes umgekehrtes Dreieck - Quelle: Tradingview.com)

Derzeit kann nicht gesagt werden, ob der Kurs nach unten oder oben durchbricht, da er sich ziemlich genau in der Mitte des Dreiecks befindet. Trotz der Warnsignale ist also noch alles offen und sollte der Oktober mit voller Macht zuschlagen, könnte sich auch Ethereum erholen. Insgesamt bleibt die Situation aber angespannt. Sollte der Kurs unten durchbrechen, läge die nächste große Unterstützung erst bei 1.500 US-Dollar!

Wie so oft bei Ethereum spiegelt der Kurs nicht unbedingt die Fundamentaldaten wider. Eigentlich läuft es im Ökosystem ziemlich gut. Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, die Blockchain wettbewerbstauglich zu halten und auch die Layer-2-Lösungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mit Pepe Unchained ($PEPU) kommt schon bald nicht nur ein Coin, sondern auch eine weitere Layer 2 für Ethereum auf den Markt.

Wird Pepe Unchained den Markt übernehmen?

Die Ethereum-Blockchain ist äußerst stabil und verlässlich, hat aber auch Schwachstellen. Die größte davon ist, dass Transaktionen relativ teuer und langsam sind. Hier setzen viele Layer-2-Lösungen an, die damit auch extrem erfolgreich und gefragt sind. Mit Pepe Unchained bringt nun auch der erste Meme Coin eine eigene Layer 2 auf den Markt.

Die PEPU-Chain kann Transaktionen um ein Hundertfaches schneller und deutlich günstiger abwickeln als die Ethereum Main Chain. Die Blockchain ist so effizient, dass sie bald auch von anderen Entwicklern genutzt werden könnte, wodurch ein neues einzigartiges Ökosystem um $PEPU herum entstehen würde.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

(Die Blockchain von $PEPU zeigt eine schier unglaubliche Effizienz - Quelle: pepeunchained.com)

Analysten vermuten, dass die einzigartige Blockchain von $PEPU dem Coin ein Potenzial von x25 und mehr nach dem Börsenstart verleiht. Dem scheinen viele Anleger zu glauben, denn schon jetzt hat sich eine gigantische Community von über 35.000 Anlegern um Pepe Unchained gebildet und sie haben auch bereits tatkräftig investiert. Über 18,3 Mio. US-Dollar hat das unglaublich erfolgreiche ICO von $PEPU bereits eingenommen. Eine gigantische Summe, die für eine starke Nachfrage der Anleger spricht. Vermutlich ist das aber noch gar nichts im Vergleich zu dem, was nach dem Handelsstart folgen könnte.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.