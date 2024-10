Nach knapp 50 Prozent Plus am Dienstag setzt die Aktie von WW International ihr rasantes Comeback am Mittwoch fort. Erneut liegt der Titel an der Wall Street mehr als 40 Prozent vorn. Rückenwind liefert weiter die Fantasie rund um GLP-1-Abnehmpräparate. Morgan Stanley äußert sich zuversichtlich.Für den Einstieg von WW International in diesen Bereich sei es noch "nicht zu spät". Der lange erwartete Schritt sei notwendig, um das Wachstum wieder anzukurbeln, erklärte Analyst Nathan Feather. "Es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...