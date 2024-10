Am 15. Oktober (Di) veranstaltet das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) den GGX-Finanzgipfel im Hotel New Otani Tokyo und online. Um die Diskussionen über Übergangsfinanzierung, Dekarbonisierung der Industrie und andere Themen im Zusammenhang mit dem Beitrag von Wirtschaft und Finanzen zur Dekarbonisierung weiterzuentwickeln, werden wir die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wirtschaft und Finanzsektor fördern und Diskussionen führen, um den internationalen Prozess der Regelsetzung zu leiten und sowohl Emissionsreduzierungen als auch Wirtschaftswachstum zu erreichen.

Überblick über den GGX-Finanzgipfel

Datum: 15. Oktober 2024 10:00 17:00 Uhr (JST, GMT+9:00)

Veranstatungsort: Hotel New Otani Tokyo (4-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokio 102-8578, Japan)

Veranstalter: Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI)

Mitveranstalter: The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), TCFD Consortium, The GX Acceleration Agency

Format: Hybrid (Vor Ort und online)

Sprache: Japanisch/Englisch (mit englischer/japanischer Simultanübersetzung)

Presseanmeldung

Bitte melden Sie sich über die nachstehende offizielle Website an.

Anmeldeseite *Bitte melden Sie sich über den Link auf der offiziellen Website an

https://ggxf-summit.go.jp/?utm_source=media&utm_medium=cjfp&utm_campaign=fpn2

Anmeldeschluss

Beitragende Online-Voranmeldung: 13. Oktober (So) (JST, GMT+9:00)

Tag der Anmeldung (NUR Online-Teilnahme): 15. Oktober (Di) vormittags (JST, GTM+9:00)

*Die dedizierte URL für den GGX-Finanzgipfel wird den vorregistrierten Teilnehmern am 14. Oktober (Mo) (JST, GTM+9:00) zugesandt.

Programm

Eröffnungsansprache

RYUZAKI Takatsugu (Generaldirektor, GX Policy Group, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI))

KOBORI Hideki (stellvertretender Vorsitzender, KEIDANREN (Japan Business Federation))

Mary L. Schapiro (stellvertretende Vorsitzende, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ))

RYUZAKI Takatsugu (Generaldirektor, GX Policy Group, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI)) KOBORI Hideki (stellvertretender Vorsitzender, KEIDANREN (Japan Business Federation)) Mary L. Schapiro (stellvertretende Vorsitzende, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)) Sitzung 1 "Erweiterung des GX-Markts"

Podiumsdiskussion

Um den GX-Markt zu erweitern, der für die industrielle Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung ist, ist es wichtig, dass sich die Bemühungen zur Reduzierung von Treibhausgasen im Herstellungsprozess im Produktwert widerspiegeln. Welche Art von Indikatoren sollten verwendet werden, um dies zu veranschaulichen?

[ Moderatorin

HAYASHI Reiko (Direktorin und stellvertretende Präsidentin, BofA Securities Japan Co., Ltd.)

[ Diskussionsteilnehmer

Dominic Kailashnath Waughray (Executive Vice President, Imperatives, World Business Council for Sustainable Development)

Rob van Riet (Leiter, First Movers Coalition, Centre For Nature And Climate, World Economic Forum)

DOHNOMAE Hitoshi (Vorsitzender, International Environmental Strategic Committee, The Japan Iron and Steel Federation)

KUDO Hiroki (Vorstandsmitglied, Direktor, Electric Power Industry Unit, The Institute of Energy Economics, Japan)

Um den GX-Markt zu erweitern, der für die industrielle Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung ist, ist es wichtig, dass sich die Bemühungen zur Reduzierung von Treibhausgasen im Herstellungsprozess im Produktwert widerspiegeln. Welche Art von Indikatoren sollten verwendet werden, um dies zu veranschaulichen? [ Moderatorin HAYASHI Reiko (Direktorin und stellvertretende Präsidentin, BofA Securities Japan Co., Ltd.) [ Diskussionsteilnehmer Dominic Kailashnath Waughray (Executive Vice President, Imperatives, World Business Council for Sustainable Development) Rob van Riet (Leiter, First Movers Coalition, Centre For Nature And Climate, World Economic Forum) DOHNOMAE Hitoshi (Vorsitzender, International Environmental Strategic Committee, The Japan Iron and Steel Federation) KUDO Hiroki (Vorstandsmitglied, Direktor, Electric Power Industry Unit, The Institute of Energy Economics, Japan) Sitzung 2 "Schaffung eines GX-Startup-Ökosystems"

Hauptvortrag

KIKUKAWA Jingo (Generaldirektor, Büro für Innovations- und Umweltpolitik, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI))

Katherine Elizabeth Monahan (stellvertretende Missionschefin, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika)

Podiumsdiskussion

Start-ups spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung von Netto-Null. Welche Art von nachhaltigem Ökosystem ist erforderlich, um die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen GX-Start-ups bei der Umsetzung von Technologien und der Stimulierung der Nachfrage konfrontiert sind?

[ Moderator

MATSUMOTO Chikako (Managing Executive Officer, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)

[ Diskussionsteilnehmer

NUMATA Tomoko (Chief Capitalist, Investment Division, JAFCO Group Co., Ltd.)

SHIMIZU Shinya (Gründer/CEO, Elephantech Inc.)

Georgy Egorov (Finanzvorstand, Finance, ZeroAvia, Inc.)

Shuo Yang (Partner, Lowercarbon Capital)

KIKUKAWA Jingo (Generaldirektor, Büro für Innovations- und Umweltpolitik, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI)) Katherine Elizabeth Monahan (stellvertretende Missionschefin, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika) Start-ups spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung von Netto-Null. Welche Art von nachhaltigem Ökosystem ist erforderlich, um die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen GX-Start-ups bei der Umsetzung von Technologien und der Stimulierung der Nachfrage konfrontiert sind? [ Moderator MATSUMOTO Chikako (Managing Executive Officer, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited) [ Diskussionsteilnehmer NUMATA Tomoko (Chief Capitalist, Investment Division, JAFCO Group Co., Ltd.) SHIMIZU Shinya (Gründer/CEO, Elephantech Inc.) Georgy Egorov (Finanzvorstand, Finance, ZeroAvia, Inc.) Shuo Yang (Partner, Lowercarbon Capital) Sitzung 3 "Zukunftsperspektiven der Übergangsfinanzierung"

Hauptvortrag

FUKUTOME Akihiro (Vorsitzender, Japanese Bankers Association)

MIYAZONO Masataka (Präsident, Government Pension Investment Fund (GPIF))

Podiumsdiskussion

Da die internationale Anerkennung der Bedeutung der Übergangsfinanzierung zunimmt, welche Initiativen sind erforderlich, um Investitionen und die Bereitstellung von privatem Kapital für die Dekarbonisierung weiter zu fördern?

[ Moderator

TAJIRI Takahiro (stellvertretender Generaldirektor für Politik der grünen Transformation, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI))

[ Diskussionsteilnehmer

Mushtaq Kapasi (Geschäftsführer, Chief Representative, Asien-Pazifik, International Capital Market Association)

Myriam Zapata (Geschäftsführerin, ESG-Spezialistin DCM SSA, Globale Märkte, BNP Paribas)

IKEDA Satoshi (Chief Sustainable Finance Officer und Direktor der Abteilung für Strategieentwicklung, Financial Services Agency)

FUKUTOME Akihiro (Vorsitzender, Japanese Bankers Association) MIYAZONO Masataka (Präsident, Government Pension Investment Fund (GPIF)) Da die internationale Anerkennung der Bedeutung der Übergangsfinanzierung zunimmt, welche Initiativen sind erforderlich, um Investitionen und die Bereitstellung von privatem Kapital für die Dekarbonisierung weiter zu fördern? [ Moderator TAJIRI Takahiro (stellvertretender Generaldirektor für Politik der grünen Transformation, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI)) [ Diskussionsteilnehmer Mushtaq Kapasi (Geschäftsführer, Chief Representative, Asien-Pazifik, International Capital Market Association) Myriam Zapata (Geschäftsführerin, ESG-Spezialistin DCM SSA, Globale Märkte, BNP Paribas) IKEDA Satoshi (Chief Sustainable Finance Officer und Direktor der Abteilung für Strategieentwicklung, Financial Services Agency) Sitzung 4 "Formulierung von Übergangsplänen"

Hauptvortrag

ITO Kunio (Vorsitzender des TCFD Consortium)

Podiumsdiskussion

Mit der Beschleunigung der klimabezogenen Offenlegung wird die Bedeutung der Entwicklung von Übergangsplänen noch deutlicher. Wie sollten Übergangspläne gestaltet werden?

[ Moderator

YAMAGA Teppei (Geschäftsführer, Abteilung für Nachhaltigkeitsplanung, Mizuho Financial Group, Inc.)

[ Diskussionsteilnehmer

Sean Kidney (CEO, Climate Bonds Initiative)

OSHIDA Shunsuke (Geschäftsführer, Leiter für Kreditforschung, Japan, Manulife Investment Management (Japan) Limited)

OGAWA Noriko (Vizepräsident, Abteilung für ESG-Förderung, Japan Airlines Co., Ltd.)

ITO Kunio (Vorsitzender des TCFD Consortium) Mit der Beschleunigung der klimabezogenen Offenlegung wird die Bedeutung der Entwicklung von Übergangsplänen noch deutlicher. Wie sollten Übergangspläne gestaltet werden? [ Moderator YAMAGA Teppei (Geschäftsführer, Abteilung für Nachhaltigkeitsplanung, Mizuho Financial Group, Inc.) [ Diskussionsteilnehmer Sean Kidney (CEO, Climate Bonds Initiative) OSHIDA Shunsuke (Geschäftsführer, Leiter für Kreditforschung, Japan, Manulife Investment Management (Japan) Limited) OGAWA Noriko (Vizepräsident, Abteilung für ESG-Förderung, Japan Airlines Co., Ltd.) Schlussbemerkungen

SHIGETAKE Naoki (COO, GX Acceleration Agency)

*Die oben genannten Programme und Redner können nach Ermessen des Veranstalters geändert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241008060325/de/

Contacts:

Kontaktinformationen für Anfragen

GGX Finance Summit 2024 Anmeldungs-Desk für die Presse (E-Mail: ggxf-summit-press@convention.co.jp