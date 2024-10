Das war der Handelstag, 09.10.24: DAX und Wall Street legt zu, trotz starkem US-Dollar und steigenden Zinsen

Die Sitzung am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten brachte deutliche Gewinne. Der deutsche DAX schloss die Sitzung mit einem Plus von 1 - und der französische CAC40 mit einem Plus von 0,6 - Der Modekonzern Kering legte nach der Bekanntgabe eines neuen CEO bei der Marke Gucci um fast 1,5 - zu.