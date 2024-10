Tron im Aufwärtstrend! - Ist der Coin jetzt noch zu bremsen?

Während der Bitcoin einen etwas wackeligen Start in den Oktober hingelegt hat und Ethereum sogar deutliche Alarmzeichen zeigt, gibt es einige andere Coins, die nicht besser laufen könnten. Coins, bei denen man denken könnte, die (Krypto-)Welt wäre in Ordnung. Einer dieser Coins ist derzeit etwa Tron ($TRX) von Justin Sun. So hat sich Tron mit einer Marktkapitalisierung von fast 14 Mrd. US-Dollar mittlerweile einen festen Platz in der Top 10 der größten Meme-Coins gesichert. Und allem Anschein nach ist Tron noch nicht am Ende seines Aufstiegs angelangt.

(Mit einer Marktkapitalisierung von fast 14 Mrd. US-Dollar ist Tron mittlerweile die 9. größte Kryptowährung - Quelle: Tradingview.com)

TRX steckt im Aufwärtstrend

Was bei Tron derzeit sofort auffällt, ist seine unglaubliche relative Stärke im Vergleich zum gesamten Kryptomarkt und auch dem Bitcoin. So notiert der Kurs von $TRX nicht nur weit über dem EMA 200, sondern er scheint auch von der Korrektur, die den Bitcoin und viele andere Coins letzte Woche hart getroffen hat, mehr oder weniger nichts zu bemerken.

(Der Chart von Tron zeigt derzeit mehrere positive Signale - Quelle: Tradingview.com)

Noch interessanter ist jedoch, dass Tron derzeit bereits einen neuen Aufwärtstrend gebildet hat. Lange vor den meisten anderen Altcoins und auch lange vor dem Bitcoin. Dieser Trend ist zwar noch nicht besonders dynamisch, könnte er aber bald werden. Denn er fällt zusammen mit dem MACD, der gerade ein frisches Kaufsignal gebildet hat. Und der MACD wiederum ist vor allem in Trendphasen ein treffsicherer Indikator. Auch das Jahreshoch bei 0,169 US-Dollar ist praktisch nur noch einen Katzensprung entfernt.

Wie Tron von der SunPump-Plattform profitiert

Einer der Gründe für den Anstieg von Tron liegt in der SunPump-Plattform. Auf dieser können Meme-Coins auf der Tron Blockchain gelauncht werden, ähnlich wie Pump.fun auf Solana. Da die Plattform so konstruiert wurde, dass Coins besonders schnell und kinderleicht erstellt werden können, wird sie mittlerweile häufig genutzt. Damit hat die Tron-Blockchain, was die Gebühren betrifft, eine Zeit lang sogar die Solana-Blockchain abgelöst. Von dem Nutzerwachstum, das damit einhergeht, profitiert der Kurs von Tron stark. Es zeigt, wie sehr ein einziges Projekt ein komplettes Ökosystem durch die Decke gehen lassen kann. Ähnlich könnte es auch bald bei Pepe Unchained ($PEPU) auf Ethereum sein.

Wird Pepe Unchained das Ethereum-Ökosystem explodieren lassen?

Das Beispiel von Tron zeigt, welche Auswirkungen ein einziges Projekt auf eine Blockchain und ihr Ökosystem haben kann. Und genau dieses Potenzial könnte bald auch Pepe Unchained ($PEPU) und Ethereum zu einer Kursexplosion verhelfen. Denn $PEPU bringt eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt, die mit deutlich schnelleren und günstigeren Transaktionen punktet.

Das könnte schnell dazu führen, dass sich auf der PEPU-Chain auch bald zahlreiche erfolgreiche Projekte finden, wenn sich andere Entwickler dazu entscheiden, ihre dApps und Coins hier zu launchen. $PEPU wäre dann das Zentrum eines komplett neuen Ökosystems, genau wie $TRX das Zentrum der Tron-Chain ist.

(Die Blockchain von $PEPU ist auch für viele andere Entwickler interessant - Quelle: pepeunchained.com)

Sollte um $PEPU wie geplant ein Ökosystem entstehen, könnte der Coin sehr schnell auf x25 oder mehr explodieren. Auch jetzt, noch vor dem offiziellen Handelsstart, zeigt Pepe Unchained bereits unglaubliches Potenzial. Denn durch die riesige Community von mehr als 35.000 Anlegern ist die Vorverkaufssumme von $PEPU schon auf über 18,3 Mio. US-Dollar angestiegen! Ein unglaublicher Erfolg. Anleger, die auf dieser Erfolgswelle mitsurfen wollen, können die Token noch für kurze Zeit zum günstigen Preis im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.