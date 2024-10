NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller sollte ein starkes Quartal hinter sich gebracht haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht von einer robusten Geschäftsentwicklung der Geschäftsbereiche Scania und Lateinamerika aus, die die saisonale Schwäche bei MAN teilweise ausgeglichen haben sollten. Der Schwerpunkt der Telefonkonferenz wird ihm zufolge auf der Dynamik des Auftragseingangs in Europa und Nordamerika liegen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2024 / 20:10 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

© 2024 dpa-AFX-Analyser