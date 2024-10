DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 19.271 Pkt - Varta hoch volatil

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Mittwochabend nur Varta auffällig gezeigt im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Werten. Die Aktie wurde nach wilden Kurskapriolen 4 Prozent fester getaxt. "Der Kurs lag aber auch schon 10 Prozent im Plus bzw. war zwischenzeitlich ins Minus gefallen. Hier sind Zocker am Werk ohne jede langfristige Absicht", resümierte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 19.271 19.255 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2024 16:34 ET (20:34 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.