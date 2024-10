Die Freenet-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Anstieg von 0,4 Prozent auf 26,88 Euro an der XETRA-Börse. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal zeigt sich das Papier robust. Der Telekommunikationsanbieter meldete für das am 30. Juni 2024 endende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,39 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,21 Euro darstellt. Allerdings sank der Umsatz im gleichen Zeitraum um 11,56 Prozent auf 559 Millionen Euro.

Analysten optimistisch für Zukunft

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,24 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Freenet-Aktie liegt bei 31,43 Euro, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,84 Euro [...]

