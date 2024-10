Nach POPCAT, FLOKI und BONK: Crypto Allstars explodiert dank unglaublicher Staking-Rendite

Mitten im Hype um Meme Coins hat Crypto All-Stars ($STARS) 2,1 Millionen US-Dollar im ICO umgesetzt und das könnte erst der Anfang sein. In nur zwei Monaten schafft es Crypto All-Stars, durchschnittlich über 260.000 US-Dollar pro Woche von Investoren zu gewinnen, die gespannt auf den Start der ersten einheitlichen Meme Coin Staking-Plattform der Branche warten. Durch diese neue Plattform können Anleger ihre Meme Coin Renditen zukünftig noch weiter ausbauen.

Da Meme-Coins im Oktober einen kollektiven Wert von 50 Milliarden US-Dollar erreichten und beachtliche Renditen von Mikro Cap Meme Coins Schlagzeilen machten, deutet nun alles auf einen weiteren Anstieg hin. Crypto All-Stars bietet nicht nur ein einzigartiges Konzept, sondern auch eine Möglichkeit, in bullishen und bearishen Marktbedingungen Gewinne zu erzielen.

Investoren, die den Start des neuen Staking-Protokolls nicht verpassen möchten, können derzeit an der Crypto Allstars Vorverkaufsphase teilnehmen, in der $STARS-Token für 0,0014887 US-Dollar erhältlich sind. In weniger als 24 Stunden beginnt jedoch eine neue Finanzierungsrunde, bei der der Preis von $STARS auf 0,0014947 US-Dollar ansteigen wird.

Wird $STARS der nächste $POPCAT?

Seit September ist Popcat ($POPCAT) um 123 % gestiegen, von 0,5354 US-Dollar auf 1,1929 US-Dollar. Am Montag verzeichnete $POPCAT ein Handelsvolumen von etwa 188 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, was sich bis Mittwoch bei starken 118 Millionen US-Dollar hielt.

Seit September hat $POPCAT Floki ($FLOKI) und Bonk ($BONK) bei den Gewinnen übertroffen. Während $FLOKI und $BONK beachtliche Gewinne von 16,1 % bzw. 26,6 % verzeichneten, hat $POPCAT sie deutlich übertroffen und zwischenzeitlich sogar $FLOKI überholt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen könnte der Oktober ein weiterer erfolgreicher Monat für $POPCAT werden, ähnlich wie der September.

($POPCAT, $FLOKI und $BONK im Vergleich - Quelle: Tradingview)

Der Anstieg von $POPCAT in den letzten sechs Tagen ereignete sich, während Bitcoin nicht wirklich in die Gänge gekommen ist und seine Gewinne nicht halten konnte. Das signalisiert einen neuen bullischen Trend für Meme-Coins, da sich Anleger nun offenbar risikobewusster zeigen - insbesondere Mikro Cap Meme Coins. Bisher sind Meme Coins meist nur dann gesteigen, wenn auch der Bitcoin-Kurs gestiegen ist.

SPX6900 ($SPX) war einer dieser Mikro Cap Meme Coins, die der Markt in letzter Zeit favorisiert hat, und erreichte nun innerhalb eines Monats den Small Cap-Status. Im September stieg $SPX von einer Marktkapitalisierung von 9,11 Millionen US-Dollar auf 554 Millionen US-Dollar. Das Gleiche gilt für die Rallys von Moo Deng ($MOODENG) und Pochita ($POCHITA). Crypto All-Stars' $STARS ist einer der Mikro Cap Coins, auf die frühe Investoren als nächstes setzen, wie die hohe Nachfrage im ICO zeigt. Auch hier ist das Gewinnpotenzial enorme.

Sobald der MemeVault von Crypto Allstars auf den Markt kommt, können Meme Coin-Besitzer all ihre Meme-Coins in einem Protokoll staken, ohne mehrere Plattformen durchlaufen zu müssen, um Renditen auf ihre Bestände zu erzielen. Auch die $STARS-Token selbst können gestakt werden.

Die Staking-Rendite für $STARS gehört mit 700 % zu den höchsten der Branche

Der neue MemeVault, der von Crypto Allstars bald gelauncht wird, akzeptiert Token wie $BONK und $FLOKI und ermöglicht es Nutzern, ihre Renditen zu erhöhen. Im MemeVault werden auch führende Meme Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) und PepeCoin ($PEPECOIN) akzeptiert, und weitere Token werden in Zukunft hinzugefügt, möglicherweise auch $POPCAT.

Der native Token $STARS bietet zusätzliche Vorteile. Durch einfaches Halten der Token können Nutzer ihre Staking-Belohnungen maximieren. Je mehr $STARS gehalten werden, höher fällt die Staking-Rendite bei den bekannten Meme Coins im MemeVault aus.

Zusätzlich verfügt $STARS über ein unabhängiges Staking-Protokoll, das derzeit mit 700 % eine der höchsten Renditen auf dem Markt bietet. Zwar sinkt die Staking-Rendite noch, wenn mehr Käufer ihre $STARS-Token staken, da von Anfang an Token für Rewards reserviert wurden, bleibt die APY aber wohl noch eine ganze Weile überdurchschnittlich hoch. Ein früher Einstieg kann sich also lohnen. Der Meinung ist auch der Krypto-Influencer Claybro, der einen x10-Anstieg des $STARS-Kurses für möglich hält.

Crypto Allstars steuert auf 3 Millionen Dollar zu

Mit den jüngsten Entwicklungen im Sektor könnte das ICO von Crypto All-Stars nicht zu einem besseren Zeitpunkt laufen und auch schon bald die 3 Millionen Dollar Marke überschreiten. Wer noch nicht dabei ist, kann die Website von Crypto All-Stars besuchen, seine Wallet (wie Best Wallet) verbinden und ETH, USDT oder BNB gegen $STARS tauschen. Die Seite bietet auch ein sicheres und benutzerfreundliches Widget für Kartenzahlungen.

Der Smart Contract von Crypto All-Stars hat eine vollständige Prüfung durch Coinsult und SolidProof bestanden, wobei keine Probleme im Smart Contract Code festgestellt wurden. Interessenten sollten auch der Crypto Allstars Community auf Telegram oder X beitreten, um keine News mehr zu verpassen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.