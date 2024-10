Altasciences ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Dr. Beatrice Setnik, PhD, als Gewinnerin der PharmaVoice 100 ausgezeichnet wurde. Dr. Setnik wurde aufgrund ihrer praktischen Führungsqualitäten und ihrer fast 20-jährigen Erfahrung in der klinischen Arzneimittelentwicklung, mit Schwerpunkt auf Studien zum Missbrauchspotenzial, in die Liste der 100 Geehrten aufgenommen. Neben ihrer Rolle als Chief Scientific Officer (CSO) bei Altasciences ist sie als außerordentliche Professorin an der University of Toronto tätig und hilft in ihrer Freizeit bei der Entwicklung von Bildungsprogrammen für Kinder.

PharmaVoice führte ein exklusives Interview mit Dr. Setnik, in dem ihre Beiträge im Bereich der Biowissenschaften hervorgehoben wurden und tiefere Einblicke in ihre visionäre Führung und ihr Fachwissen gewährt wurden. Die Preisträger wurden von Lesern und Kollegen nominiert und vom PharmaVoice-Team bewertet und in 10 verschiedene Gruppen eingeteilt: Herausragende Führungskräfte, Visionäre in der Krebsbehandlung, Kardiometabolische All-Stars, Wegbereiter, Biotech-Pioniere, Kämpfer gegen seltene Krankheiten, Tech- und KI-Zauberer, Experten für klinische Studien, Patientenfürsprecher und Pioniere der Zell- und Gentherapie. Jeder Gewinner steht auf seine ganz eigene Weise für den transformativen Einfluss der Pharmaindustrie.

"Vielen Dank an PharmaVoice für diese Auszeichnung, die ohne die Unterstützung meiner Kollegen, der Kunden von Altasciences und natürlich meiner Kollegen und Mitarbeiter im Laufe der Jahre nicht möglich gewesen wäre", sagte Dr. Setnik. "Es stimmt mich sehr demütig, in einer Liste mit solch unglaublichen Innovatoren und Wegbereitern aufgeführt zu werden."

Dr. Setnik kam 2019 als Chief Scientific Officer zu Altasciences und arbeitet mit ihrem Team an der Entwicklung neuer klinischer Methoden zur sicheren Untersuchung von Verbindungen in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung und an der Anpassung klinischer Methoden zur Schaffung einer sicheren, komfortablen und reizkontrollierten Umgebung für Studienteilnehmer. Sie wurde bereits von Insights Care als "Scientific Trailblazer" ausgezeichnet und 2024 von The Medicine Maker zu einer der 30 einflussreichsten Personen in der Pharmaindustrie ernannt.

"Diese Preisträger sind eine Inspiration. Ihre Teams suchen bei ihnen Rat, ihre Patienten Unterstützung und ihre Organisationen Orientierung. Jeder Gewinner steht für den Fortschritt auf dem Weg zu einer gesünderen Zukunft für alle, die durch wissenschaftliche und technologische Fortschritte unterstützt wird. Wir freuen uns, ihre Beiträge in dieser jährlichen Liste zu würdigen", sagte Meagan Parrish, Lead Editor von PharmaVoice.

Seit 2005 ist die PharmaVoice 100 zu einem der am meisten erwarteten Beiträge der Publikation geworden. Von der Wissenschaft und gemeinnützigen Organisationen bis hin zu Big Pharma, Start-ups und Technologieunternehmen ist es das einzige Auszeichnungsprogramm in der Branche, das Einzelpersonen aus allen Bereichen der Biowissenschaften ehrt. Diese Preisträger, von der Klinik bis zur Chefetage, leisten einen bedeutenden Beitrag in ihren Fachgebieten und streben danach, die Ergebnisse für Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet und pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für Präklinische- und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierung, Fertigung und analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen Präklinische Sicherheitstests, Klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programm-Management, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Um mehr über Altasciences zu erfahren, besuchen Sie altasciences.com.

Über PharmaVoice

PharmaVoice ist eine führende Branchenpublikation, die von Industry Dive herausgegeben wird. Unsere Geschichten liefern den Branchenführern die wichtigsten Stimmen und Ideen aus den Biowissenschaften.

Über Industry Dive

Industry Dive, ein Unternehmen von Informa, ist ein führendes Unternehmen für Wirtschaftsjournalismus. Über 14 Millionen Entscheidungsträger in mehr als 20 wettbewerbsintensiven Branchen verlassen sich auf unsere exklusiven Einblicke und Analysen, die in mehr als 30 Publikationen veröffentlicht werden.

