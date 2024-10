Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) -Die Top-Finanz-Super-App der Philippinen schreibt Geschichte als einziges 5-Milliarden-Dollar-Einhorn des LandesMANILA, Philippinen, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Verwurzelt in seiner Mission, Finanzdienstleistungen zu demokratisieren, feiert GCash, die führende Finanz-App auf den Philippinen, sein 20-jähriges Engagement für die digitale finanzielle Eingliederung als erstes Einhorn des Landes mit einer Bewertung von über 5 Mrd. USD. Dieser Meilenstein unterstreicht den globalen Einfluss von GCash und seine Rolle bei der Unterstützung von Nutzern auf den Philippinen und in der ganzen Welt.Durch die konsequente Bereitstellung innovativer und zugänglicher Finanzlösungen hebt sich GCash als eines der wenigen finanziell nachhaltigen Fintech-Unternehmen weltweit ab, das sich der Überbrückung der finanziellen Kluft für unterversorgte Gemeinschaften widmet.Schlüsselinvestitionen der Ayala Corporation, einem der größten und am stärksten diversifizierten Konglomerate der Philippinen, und der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japans führendem Finanzinstitut, haben die Bewertung von GCash von 2 Mrd. USD im Jahr 2021 mehr als verdoppelt. Diese jüngste Finanzierungsrunde, bei der Ayala und MUFG jeweils einen zusätzlichen Anteil von 8 % an Mynt, der Muttergesellschaft von GCash, erwarben, festigt die Position von GCash als Vorreiter bei der finanziellen Integration in ganz Südostasien weiter."In den letzten 20 Jahren haben wir große Anstrengungen unternommen, um mehr Filipinos den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen und ihr Partner auf dem Weg zu finanzieller Gesundheit und Wohlbefinden sein", sagte Martha Sazon, President und CEO von GCash. "Ermutigt durch die Vision der Bangko Sentral ng Pilipinas und der Vereinten Nationen in Bezug auf die digitale finanzielle Inklusion, werden wir weiterhin innovativ sein, um den Filipinos zu helfen, jeden Tag erfolgreich zu sein, auf einen Regentag vorbereitet zu sein und sich auf den einen Tag vorzubereiten."Den finanziellen Zugang neu definierenSeit seiner Gründung hat GCash den Schwerpunkt darauf gelegt, wie technologische Innovationen zur Förderung der finanziellen Eingliederung beitragen können. Vor der Pandemie besaßen nur 29 % ein Bankkonto, weniger als 1 % hatte Zugang zu Geldanlagen, und 2 % besaßen Kreditkarten. Angesichts der Tatsache, dass 47 % der Bevölkerung immer noch keine Bankverbindung haben, nutzte GCash digitale Tools, um den Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen erheblich zu erweitern. Neben grundlegenden Transaktionen bietet die Finanz-Super-App innovative In-App-Kreditdienste und erschwingliche Kreditprodukte wie GCredit, GLoan und GGives und hat bereits 155 Mrd. PHP an 5,4 Millionen einzelne Kreditnehmer ausgezahlt, darunter auch an unterversorgte Bevölkerungsgruppen.Im Bereich Vermögensverwaltung und Versicherung hat GFunds 6,6 Millionen Nutzer an Bord und wickelt 3 von 4 UITF-Transaktionen ab. Inzwischen repräsentiert GStocks 1 von 5 PSE-Konten mit 682.000 Nutzern und GInsure schützt 7,8 Millionen Filipinos mit 28 Millionen verkauften Policen, wodurch Anlageprodukte und finanzieller Schutz umfassender und bedarfsgerechter für die Filipinos werden.Finanzielle Befähigung auf den Philippinen und darüber hinausDer Einfluss von GCash reicht weit über das Land hinaus und festigt seine Position als globaler Akteur im Fintech-Bereich. Mit den internationalen Überweisungsdiensten GCash Overseas und Global Pay erfüllt GCash die Bedürfnisse von Millionen philippinischer Arbeitnehmer in Übersee (OFWs) und bietet nahtlose Finanzdienstleistungen über Grenzen hinweg. GCash Overseas ermöglicht es Filipinos im Ausland, mit ihren internationalen Handynummern GCash-Konten einzurichten und von 16 Ländern und Gebieten aus Geld nach Hause zu schicken, Rechnungen zu bezahlen und vieles mehr. Inzwischen können Filipinos mit Global Pay ihre GCash-App in 47 Ländern bei über 3 Millionen Händlern weltweit nutzen. Diese globale Expansion hat es GCash auch ermöglicht, die zweitmeistgenutzte Finanz-App in den VAE zu werden, was seine globale Bedeutung unterstreicht.Die Dienstleistungen von GCash haben nicht nur die Zahl der Konten erhöht, sondern auch die demografische Dimension der finanziellen Integration neu definiert. Tatsächlich kommen 90 % der GCash-Nutzer aus den unteren Einkommensklassen, 57 % sind Frauen und 74 % wohnen außerhalb von Metro Manila. Diese Inklusivität ist ein Beweis für das Engagement von GCash, ein "Champion der digitalen finanziellen Inklusion" zu sein, der Filipinos hilft, in ihrem täglichen Leben erfolgreich zu sein, egal wo sie sind.Eine nachhaltige und integrative Zukunft für alleNeben der finanziellen Eingliederung engagiert sich GCash auch für ökologische und soziale Nachhaltigkeit und ist damit eines der wenigen finanziell nachhaltigen Fintech-Unternehmen weltweit. Mit seiner GForest-Initiative hat GCash 17 Millionen Nutzer mobilisiert, mehr als 2,8 Millionen Bäume zu pflanzen und damit die Kohlenstoffemissionen um 138.000 Tonnen zu reduzieren. Diese Wiederaufforstung trägt nicht nur zum Umweltschutz bei, sondern bietet auch über 8 600 Bauern eine Lebensgrundlage.Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Erweiterung seines Angebots ist GCash bereit, seinen Status als führendes Unternehmen in der globalen Fintech-Arena zu festigen und transformative Veränderungen voranzutreiben, die nicht nur den Filipinos helfen, jeden Tag erfolgreich zu sein, sondern auch das breitere Finanzökosystem über die philippinischen Grenzen hinaus verbessern.Informationen zu GCashGCash ist die Nummer 1 der philippinischen Finanz-Super-Apps und das größte bargeldlose Ökosystem. Mit der GCash-App können Nutzer ganz einfach Prepaid-Guthaben kaufen, Rechnungen über Partner-Rechnungssteller im ganzen Land bezahlen, Geld überall auf den Philippinen senden und empfangen, sogar auf andere Bankkonten, bei über 6 Millionen Partner-Händlern und sozialen Anbietern einkaufen und Zugang zu Ersparnissen, Krediten, Darlehen, Versicherungen, Geldanlagen und vielem mehr erhalten - und das alles ganz bequem über ihr Smartphone. Die mobilen Wallet-Transaktionen werden von G-Xchange, Inc. (GXI) abgewickelt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mynt, dem ersten und einzigen 5-Milliarden-Dollar-Einhorn auf den Philippinen.GCash ist ein überzeugter Befürworter der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, insbesondere der SDGs 5, 8, 10 und 13, die sich auf Sicherheit, finanzielle Eingliederung, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion konzentrieren, sowie auf dringende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2525390/ENABLING_FILIPINOS_TO_THRIVE_EVERY_DAY.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gcash-leistet-seit-20-jahren-pionierarbeit-bei-der-digitalen-finanziellen-integration-auf-den-philippinen-und-daruber-hinaus-302272153.htmlPressekontakt:Gilda Maquilan,VP and Head of Corporate Communications,GCash,E-Mail Adresse: corpcomm@gcash.com ¦ Facebook: http://www.facebook.com/gcashofficial; Weitere Informationen finden Sie unter: Jen Prieto,Fuentes Publicity Network Inc.,E-Mail Adresse: jennylynprieto@fuentesmanila.comOriginal-Content von: GCash, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176826/5883095