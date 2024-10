Nordex, der renommierte Windenergieanlagenbauer, verzeichnet in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen erfreulichen Anstieg bei den Auftragseingängen. Mit einer Gesamtleistung von 5,1 Gigawatt für 905 Windenergieanlagen konnte das Unternehmen seine Auftragsbücher um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum füllen. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises pro Megawatt Leistung auf 0,90 Millionen Euro, was die robuste Marktposition von Nordex unterstreicht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der an der Börse einen Aufwärtstrend zeigt.

Herausforderungen im dritten Quartal

Trotz des insgesamt positiven Gesamtbildes zeichnete sich im dritten Quartal 2024 eine Abschwächung ab. Die Auftragseingänge in diesem Zeitraum beliefen sich auf 1.726 Megawatt, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Dennoch konnte Nordex den durchschnittlichen Verkaufspreis auf 0,92 Millionen Euro je Megawatt Leistung steigern, was die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, auch in herausfordernden Zeiten Wertschöpfung zu generieren. Diese Entwicklung verdeutlicht die Widerstandsfähigkeit von Nordex in einem dynamischen Marktumfeld.

