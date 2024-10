© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q3-Umsatz 13:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank, Capital Markets Day Deutschland: Dritte Runde in den Tarifverhandlungen öffentliche Banken DEU: Deutsche Telekom, Capital Markets Day USA: Vorstellung von Teslas Robotaxi angekündigt