Berlin (ots) -Ein breites Bündnis aus mehr als 30 Organisationen ruft zur Kundgebung "Für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel - Zivilbevölkerung schützen, Waffenexporte stoppen!" am 18.10.2024 in Berlin auf.Im aktuellen Konflikt zwischen bewaffneten palästinensischen Gruppen und dem israelischen Militär sind seit dem 7. Oktober 2023 bereits über 42.000 Menschen in Palästina und über 1.200 Menschen in Israel getötet worden. Etwa 100 Geiseln befinden sich noch immer in Gaza. Das anhaltende Leid wird überschattet von der Eskalation des Konflikts im Libanon mit vielen zivilen Opfern.Im Rahmen der Kundgebung fordern wir die Bundesregierung dazu auf, sich mit allen Mitteln für einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien einzusetzen. Wir appellieren ebenso, keine Rüstungsgüter an Israel zu liefern, wenn die Gefahr besteht, dass diese völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Diese und weitere Forderungen aus dem gemeinsamen Aufruf (https://gerechter-frieden.org/aufruf/) werden wir bei der Kundgebung vor dem Amtssitz von Bundeskanzler Olaf Scholz vortragen.Wann: Freitag, 18. Oktober 2024, 17 bis 19 UhrWo: Am Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße, Spreebogen-Park, 10557 BerlinWer: Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in DeutschlandNazih Musharbash, Präsident der Deutsch-Palästinensischen GesellschaftRiad Othmann, medico internationalSanaz Azimipour, Woman* Life Freedom CollectiveDeborah Feldman, AutorinJules El-Khatib, Autorund weiterePressekontakt:Für Interview- und Fotoanfragen wenden Sie sich bitte an:Stephanie Kirchner, Pressereferentin Ärzte der Welt e.V., presse@aerztederwelt.org, +49 (0)159 0406 2104Katja Herzberg, Pressesprecherin bei Amnesty International in Deutschland, presse@amnesty.de, +49 (0)151 5270 2184Timo Dorsch, Pressereferent von medico international, presse@medico.de, +49 (0)160 4066 331Zoe-Marie Lodzik, Communication Adviser, NRC Flüchtlingshilfe Deutschland, zoemarie.lodzik@nrc-hilft.de, +49 (0)151 5786 0663Original-Content von: Ärzte der Welt e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36565/5883111