Der Kurssturz an den chinesischen Börsen ist auch an BYD nicht spurlos vorbeigegangen. Der Anlauf auf ein neues Allzeithoch ist erst einmal vorbei. Die Aktie muss einen deutlichen Rücksetzer verkraften. Eine neue Chance?Mit dem Start in die neue Woche wurde auch der Höhenflug von chinesischen Aktien beendet. Der Hang Seng Index lag zeitweise über 10 Prozent im Minus. Nach enttäuschenden Aussagen der National Development and Reform Commission (NDRC) nahmen Anleger ihre Gewinne mit. Die Panikwelle führte sogar zu einem neuen Rekordvolumen von mehr als 2,6 Billionen Yuan (ca. 335 Milliarden Euro) im chinesischen Handel. Laut Aussagen der Kommission werden lediglich 28 Milliarden Dollar aus dem …