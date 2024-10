Emittent / Herausgeber: JOLT Energy GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Nachhaltigkeit

Schwedens führende Smart City setzt auf Zusammenarbeit mit JOLT, einem innovativen Charge Point Operator (CPO) für das Schnellladen in Städten

Installation von bis zu 50 Schnellladestationen (HPC) mit 300 kW Ladeleistung im Großraum Stockholm bis Ende 2025 geplant

Vorbild für deutsche Großstädte zum Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele im Verkehrssektor und zur Steigerung des Anteils an Elektrofahrzeugen München & Stockholm, 10. Oktober 2024 - JOLT Energy, ein auf Städte spezialisierter Anbieter für ultraschnelle Ladeinfrastruktur, bringt sein innovatives City-Cluster-Modell nach Stockholm: In Kooperation mit der schwedischen Hauptstadt installiert JOLT 50 ultraschnelle Ladestationen in stark frequentierten Stadtgebieten der schwedischen Hauptstadt, unter anderem auf dem Gelände des königlichen Schlosses Djurgården. Damit unterstützt der Münchner Schnellladespezialist die schwedische Vision einer nachhaltigen Mobilität.



Die Zusammenarbeit mit der Stockholmer Stadtverwaltung unterstreicht die führende Position von JOLT im Bereich der urbanen Schnellladeinfrastruktur. Stockholm setzt z.B. auf vernetzte, batteriegestützte Systeme und digitale Lösungen, um Umweltbelastungen zu reduzieren und den städtischen Verkehr zu elektrifizieren. "Die Kooperation mit der Smart City Stockholm ist nicht nur ein herausragender Vertrauensbeweis in unser Konzept von urbanen Schnellladenetzwerken. Nach dem Markteintritt in den Niederlanden im vergangenen Mai ist sie auch ein weiterer wichtiger Schritt mit großer Strahlkraft bei der Umsetzung unserer europäischen City-Cluster-Strategie", sagt Maurice Neligan, CEO von JOLT.



Nils Blom, zuständiger Projektmanager der Stadt Stockholm ergänzt: "Die Kooperation mit JOLT Energy ist für uns ein wichtiges Element, um unsere ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Dies ist ein gutes Beispiel für eine Technologie, die in Gebieten mit begrenzter Netzkapazität ultraschnelles Laden ermöglicht." Laut JOLT-CEO Neligan geht das Unternehmen davon aus, dass deutsche Städte zunehmend dem Beispiel Schwedens folgen werden, um mit einer platzsparenden und extrem leistungsfähigen, batteriegestützten Schnellladeinfrastruktur einen wichtigen Beitrag zur Erreichung ihrer Klimaschutzziele zu leisten.



Die mit einem leistungsstarken Batteriespeicher ausgestatteten Schnellladestationen von JOLT benötigen trotz einer maximalen Ladeleistung von bis zu 300 kW lediglich einen Anschluss an des Niederspannungsnetz. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation ohne aufwendige Bauarbeiten bzw. ohne einen Netzausbau. Elektroautos können an JOLT-Ladestationen in nur fünf Minuten für eine Reichweite von mehr als 100 Kilometern aufgeladen werden. Damit lässt sich ein Elektroauto oft schon in der Zeit eines Supermarktbesuchs in der Regel von rund 20 auf 80% aufladen und erfüllt genau den Anspruch, den Bürger:innen an die Elektromobilität haben.



Die Hochleistungs-Ladetechnologie von JOLT ist zudem äußerst flächeneffizient, denn an einer Station können täglich deutlich mehr Autos geladen werden als mit herkömmlicher AC-Ladetechnologie. "Gerade in dicht besiedelten Städten, in denen Parkraum knapp ist, bietet diese Technologie erhebliche Vorteile. Durch die hohe Flächeneffizienz schaffen wir zusätzlichen Raum für Radwege, den öffentlichen Nahverkehr oder grüne Erholungsflächen, was die Lebensqualität in den Städten steigert", erklärt Rauno Fuchs, Vice President Government Affairs bei JOLT und Experte für nachhaltige Stadtentwicklung.



JOLT plant, finanziert und betreibt als Charge Point Operator (CPO) Schnelllade-Cluster in Ballungsräumen. In Deutschland und den Niederlanden setzt JOLT bereits auf eine nachhaltige strategische Expansion seines öffentlichen Ladenetzwerks auf Privatgrund in Großstädten wie u.a. München, Berlin, Hamburg sowie Den Haag oder Rotterdam. Mit dem Leuchtturmprojekt in Stockholm stellt JOLT die Wirksamkeit seiner City-Cluster-Strategie auch auf öffentlichen Flächen unter Beweis. "Wir laden alle deutschen Stadtverantwortlichen ein, sich über unsere Partnerschaft mit Stockholm und anderen innovativen europäischen Städten zu informieren und von diesen Erfahrungen zu profitieren. Gemeinsam können wir Lösungen für einen schnellen und kosteneffizienten Ausbau von HPC-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum umsetzen - ohne die kommunalen Haushalte zusätzlich zu belasten", sagt JOLT-CEO Maurice Neligan.



Über Jolt Energy

JOLT Energy wurde 2019 gegründet und ist ein wegweisender Betreiber von Ladestationen (CPO) mit Sitz in Dublin und München. Die High-Power-Charging (HPC)-Infrastruktur von JOLT liefert bis zu 300 kW Ladeleistung und ermöglicht es Elektrofahrzeugen, in nur fünf Minuten rund 100 km Reichweite zu gewinnen. Als Spezialist für die Entwicklung, Finanzierung und den Betrieb eines ultraschnellen Ladenetzes steht JOLT an der Spitze der Energie- und Mobilitätswende und integriert zuverlässige Ladeinfrastruktur an hochfrequentierten innerstädtischen Standorten. Die Strategie von JOLT konzentriert sich auf den Aufbau skalierbarer HPC-Ladecluster in Ballungsräumen. Durch Partnerschaften mit dem öffentlichen Sektor sowie Unternehmen wie Tankstellen, Supermärkten und anderen strategischen Standorten will JOLT ultraschnelles Laden in Stadtzentren in ganz Europa und Nordamerika zugänglich machen.



