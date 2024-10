Das Instrument 2NA SE0009663339 MANTEX AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 11.10.2024

The instrument 2NA SE0009663339 MANTEX AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.10.2024 and ex capital adjustment on 11.10.2024



Das Instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 7,71 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 11.10.2024

The instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 7,71 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.10.2024 and ex capital adjustment on 11.10.2024

