Die Deutsche Telekom AG plant, ihre Aktionäre im kommenden Jahr mit einer höheren Dividende und einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm zu belohnen. Der Telekommunikationsriese beabsichtigt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 0,90 Euro je Aktie anzuheben, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 0,77 Euro des Vorjahres entspricht. Diese Entscheidung basiert auf der positiven Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr sowie den optimistischen Prognosen für die kommenden Monate.

Milliardenschweres Rückkaufprogramm

Zusätzlich zur Dividendenerhöhung kündigt der Konzern ein ambitioniertes Aktienrückkaufprogramm an. Im Jahr 2025 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro zurückgekauft werden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung aus dem Jahr 2021 teilweise auszugleichen und den Wert für die bestehenden Aktionäre zu steigern. Die Ankündigung dieser aktionärsfreundlichen Schritte wurde von den Märkten positiv aufgenommen, was sich in einem leichten Kursanstieg der Telekom-Aktie widerspiegelte.

