Die Microsoft-Aktie verzeichnet einen leichten Anstieg, während das Unternehmen seine Position im KI-Bereich weiter ausbaut. An der NASDAQ notierte das Papier zuletzt bei 415,65 USD, was einem Plus von 0,2 Prozent entspricht. Trotz dieser positiven Tendenz bleibt der Kurs noch 11,25 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD. Analysten sehen jedoch weiteres Potenzial und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 475,75 USD.

Milliardeninvestitionen in KI-Technologie

Microsofts massive Investitionen in KI-Technologien könnten sich langfristig auszahlen, bergen aber auch finanzielle Risiken. Das Unternehmen plant, bis Ende des Jahrzehnts über 200 Milliarden Dollar in diesem Bereich auszugeben, wobei ein Großteil für das Training und den Betrieb von KI-Modellen vorgesehen ist. Diese Strategie zielt darauf ab, Microsofts Marktposition zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen, könnte jedoch kurzfristig zu erheblichen Verlusten führen.

