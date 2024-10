© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Beata Zawrzel



Der Software-Konzern hat mit seinen am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen können.Mit seinen am Dienstagabend vorgelegten Zahlen hat Alphabet die Latte für die Mitbewerber Microsoft und Meta Platforms hochgelegt, denn dem Unternehmen ist der Spagat zwischen Kostenkontrolle bei den KI-Investitionsausgaben und einer Wachstumsbeschleunigung insbesondere in seiner Cloud gelungen, die ein Umsatzwachstum von 35 Prozent verzeichnete. Auch Microsofts Cloud-Tochter Azure war in den vergangenen Jahren ein zuverlässiger Garant für beschleunigtes Unternehmenswachstum, dementsprechend musste der Softwarekonzern insbesondere hier überzeugen. Angesichts der …