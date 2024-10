The following instruments on XETRA do have their first trading 10.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.10.2024Aktien1 DE000A40KXD6 infas Holding AG z.VerkAnleihen/ETF1 XS2919680236 Eurogrid GmbH2 US459058LN17 International Bank for Reconstruction and Development3 US04686E4K56 Athene Global Funding4 XS2919679816 Eurogrid GmbH5 DE000WBP0BL7 Wüstenrot Bausparkasse AG6 DE000DW6AFA4 DZ BANK AG7 AT0000A3FY07 Erste Group Bank AG8 NL00150028V2 Niederlande, Königreich der9 US89236TMT96 Toyota Motor Credit Corp.10 XS2919192869 Achmea Bank N.V.11 DE000CZ45Y30 Commerzbank AG12 XS2907162767 Luminor Bank AS13 US89236TMS14 Toyota Motor Credit Corp.14 DE000HEL0AK1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0AJ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB44V9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB4439 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB4421 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB44U1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB44T3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB44S5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 IE000X5OD4M3 Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF