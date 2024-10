EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Verkauf/Vertriebsergebnis

Encavis Asset Management AG verkauft im Auftrag eines institutionellen Investors erfolgreich ein europäisches Windpark-Portfolio mit 48 Megawatt (MW)



10.10.2024 / 08:30 CET/CEST

Corporate News Encavis Asset Management AG verkauft im Auftrag eines institutionellen Investors erfolgreich ein europäisches Windpark-Portfolio mit 48 Megawatt (MW) Neubiberg/München, 10. Oktober 2024 - Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieinvestitionen für institutionelle Investoren und Tochterunternehmen des im SDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG, hat im Auftrag eines institutionellen Investors den Verkauf eines europäischen Windpark-Portfolios mit einer Gesamtleistung von 48 Megawatt (MW) abgeschlossen.



Das erfolgreich von der Encavis AM gemanagte Europa-Portfolio des Auftraggebers umfasst drei Windparks mit einer Gesamtleistung von 48 MW. Zwei der drei Windparks sind in Frankreich und wurden an einen französischen Käufer veräußert. Der dritte Windpark befindet sich in Deutschland und wurde an ein deutsches Unternehmen verkauft.



"Um einen solchen Verkauf zum Erfolg zu führen, benötigt man vor allem die Erfahrung und die vielschichtige fachliche Expertise aus dem aktiven Management von Infrastruktur-Portfolios. Dort, wo das Marktumfeld schwierig ist und wir für unsere Auftraggeber bestmöglich mit der Komplexität internationaler Ausschreibungen und den unterschiedlichen Interessen europäischer Investoren umgehen, zeigen sich die Stärken unseres Asset Managements in besonderer Weise", unterstreicht Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis AM, die Bedeutung einer umfassenden Verkaufsbegleitung für den Erfolg derartiger Transaktionen.





Über Encavis Asset Management AG

Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab.



Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breitem Branchennetzwerk. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungs-kapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand.



Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG werden von führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level. Die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht der Encavis AG ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis-am.com oder folgen Sie uns bei LinkedIn unter @encavis.





Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

http://www.encavis.com



