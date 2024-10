Oslo, Norwegen, und Stockholm (ots/PRNewswire) -Google Cloud und Storebrand, ein führendes skandinavisches Finanzinstitut, das Renten-, Spar-, Versicherungs- und Bankprodukte für mehr als zwei Millionen Kunden in Norwegen und Schweden anbietet, hat seine Partnerschaft mit Google Cloud ausgeweitet, um Innovationen zu beschleunigen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Kosten zu optimieren.Storebrand mit Sitz in Oslo, Norwegen, nutzt die skalierbare und sichere Technologie von Google Cloud, um seine Entwicklerplattform zu verbessern, die sein wachsendes Einzelhandelsgeschäft unterstützt. Durch den Einsatz von Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud SQL und anderen Diensten will Storebrand seinen Einzelhandelskunden schneller personalisierte und innovative Dienstleistungen anbieten. Die "Secure-by-Design"-Infrastruktur von Google Cloud und die branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen werden auch die Kundendaten von Storebrand schützen.Während Storebrand weiterhin innovative Investmentlösungen entwickelt und das Kundenerlebnis verbessert, erforscht das Unternehmen auch andere Google Cloud Services, wie etwa die branchenführenden Lösungen für generative KI (GenAI), um die Finanzdienstleistungen von morgen zu entwickeln."Wir sind hocherfreut, unsere Partnerschaft mit Google Cloud auf unserer digitalen Reise zu vertiefen", erklärt Daniel Bjørkman, SVP Cloud and Security bei Storebrand. "Google Cloud ist Teil unserer Strategie und ein wichtiger Treiber, um unseren Kundenservice kontinuierlich zu verbessern und so das Wachstum zu beschleunigen - insbesondere das unseres Einzelhandelsgeschäfts.""Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor wünschen sich das gleiche hohe Niveau an Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung wie ihre bevorzugten Einzelhandelsmarken", so Eva Fors, Managing Director, Google Cloud Nordic Region. "Unsere Partnerschaft mit Storebrand - einem skandinavischen Pionier auf dem Finanzdienstleistungsmarkt - wird dazu beitragen, diese neuen Kundenbedürfnisse mithilfe unserer sicheren und innovativen Cloud-Plattform zu erfüllen."Diese erweiterte Partnerschaft ist ein Bekenntnis zur Innovation in der Finanzdienstleistungsbranche Skandinaviens. Durch die Kombination der umfassenden Branchenkenntnisse von Storebrand mit der fortschrittlichen Technologie von Google Cloud werden die beiden Unternehmen die Bereitstellung und Nutzung von Finanzdienstleistungen weiter verbessern.Informationen zu StorebrandStorebrand ist eine skandinavische Finanzgruppe, die für mehr Sicherheit und finanzielles Wohlergehen für Menschen und Unternehmen sorgt. Wir bieten nachhaltige Lösungen und ermutigen unsere Kunden, fundierte wirtschaftliche Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Unser Ziel ist klar: Wir setzen uns für eine bessere Zukunft ein.Storebrand hat etwa 40.000 Firmenkunden, 2 Millionen Privatkunden und verwaltet 1.008 Milliarden NOK. Die Gruppe hat ihren Sitz in Lysaker bei Oslo, Norwegen. Storebrand (STB) ist an der Osloer Börse notiert.Informationen zu Google CloudGoogle Cloud ist der neue Weg zur Cloud und bietet KI-, Infrastruktur-, Entwickler-, Daten-, Sicherheits- und Kollaborationstools, die für heute und morgen entwickelt wurden. Google Cloud bietet einen leistungsstarken, vollständig integrierten und optimierten KI-Stack mit einer eigenen Infrastruktur im Weltmaßstab, maßgeschneiderten Chips, generativen KI-Modellen und einer Entwicklungsplattform sowie KI-gestützte Anwendungen, die Unternehmen bei der Transformation unterstützen. Kunden in mehr als 200 Ländern und Territorien vertrauen auf Google Cloud als ihren Technologiepartner.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1032194/Google_Cloud_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/storebrand-erweitert-partnerschaft-mit-google-cloud-um-finanzdienstleistungen-in-skandinavien-voranzutreiben-302271831.htmlPressekontakt:press@google.comOriginal-Content von: Google Cloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140462/5883154