Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Arf, eine führende globale Liquiditätsplattform für lizenzierte Finanzinstitute, wurde bei den PAY360 Awards 2024 in der Kategorie "Best Use of Digital Currencies/Assets in Financial Services" mit Silber ausgezeichnet.Mit den PAY360 Awards, die am 2. Oktober in London von der Payment Association verliehen wurden, werden Unternehmen ausgezeichnet, die technologische Grenzen in der Zahlungsbranche verschieben. Der Silver Award für Arf unterstreicht die Pionierarbeit des Unternehmens bei der Nutzung der Blockchain-Technologie und digitaler Vermögenswerte zur Schaffung von Echtzeit-Liquiditätslösungen, die die Effizienz und Transparenz im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr erhöhen.Diese Auszeichnung spiegelt die Mission von Arf wider, globale Liquiditätsprobleme mit konformen, skalierbaren Lösungen zu lösen und Finanzinstituten einen sofortigen und sicheren Zugang zu Liquidität zu ermöglichen. Zu Beginn dieses Jahres fusionierte Arf mit Huma Finance und integrierte seine Liquiditätslösungen in das PayFi-Netzwerk von Huma. Dieser Zusammenschluss hat das Wachstum beschleunigt, wobei das Liquiditätsvolumen von Arf auf der Chain 2 Mrd. USD und das Kreditvolumen 1 Mrd. USD übersteigt, was den Einfluss von Arf auf die Veränderung der globalen Zahlungslandschaft weiter erhöht.Ali Erhat Nalbant, Mitbegründer und CEO von Arf, brachte seine Zufriedenheit mit den folgenden Aussagen zum Ausdruck:"Diese Auszeichnung unterstreicht die Rolle von Arf bei der Überwindung der Beschränkungen traditioneller Fiat-Systeme durch unsere Blockchain-gestützten Liquiditätslösungen. Wo Fiat mit Geschwindigkeit und Transparenz kämpft, bietet die On-Chain-Liquidität von Arf sofortige Echtzeit-Abwicklungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, global zu operieren, ohne die Ineffizienzen der Altsysteme. Unsere Vision ist es, die Lücke zwischen digitalen Vermögenswerten und traditionellem Finanzwesen zu schließen und ein nahtloses, integrativeres Finanzökosystem für Institutionen auf der ganzen Welt zu schaffen."Die 17. PAY360 Awards, die von der Payment Association veranstaltet werden, zeichnen herausragende Leistungen in Kategorien wie Bestes Zahlungsverkehrsprogramm für Verbraucher, Beste Kreditvergabe-Initiative und Beste Open-Banking-Initiative aus. Dies ist Arf's 3. aufeinanderfolgende Auszeichnung bei den PAY360 Awards. Vor zwei Jahren gewann Arf einen Silver Award in der Kategorie "Best Use of Crypto and/or Blockchain in Financial Services" und letztes Jahr in der Kategorie "Best Lending Initiative". Die diesjährige Auszeichnung festigt den Ruf von Arf als führendes Unternehmen bei der Nutzung digitaler Assets zur Bewältigung komplexer finanzieller Herausforderungen und zur Förderung von Innovationen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr.Informationen zu ArfArf, ein reguliertes Finanzinstitut mit Sitz in der Schweiz, ist eine globale Plattform für Transaktionsdienstleistungen, die skalierbare Abwicklungsliquidität für den weltweiten Zahlungsverkehr auf der Chain bietet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2526878/Arf_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arf-erhalt-den-dritten-pay360-award-in-folge-fur-bahnbrechende-innovationen-im-globalen-zahlungsverkehr-302272122.htmlPressekontakt:Latif Ozen +905532112893,latif@arf.oneOriginal-Content von: Arf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092601/100924303