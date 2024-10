EQS-News: ELARIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ELARIS AG prüft SKD-Fertigung außerhalb Chinas als Reaktion auf voraussichtliche EU-Strafzölle



10.10.2024

ELARIS AG prüft SKD-Fertigung außerhalb Chinas als Reaktion auf voraussichtliche EU-Strafzölle Bad Dürkheim, 10. Oktober 2024 - Die ELARIS AG ("ELARIS", ISIN DE000A37FT17) reagiert auf die Entscheidung der EU-Kommission, Strafzölle auf chinesische E-Autos zu erheben. In diesem Kontext prüft ELARIS die Option, ihre E-Fahrzeuge mit dem SKD (Semi Knocked Down)-Verfahren außerhalb der Volksrepublik China zu fertigen. Hierzu ist ELARIS derzeit mit mehreren möglichen Partnern aus drei verschiedenen Ländern in aussichtsreichen Gesprächen. Auch die notwendigen regulatorischen sowie zoll- und steuerrechtlichen Prüfungen sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. ELARIS strebt nach heutigem Stand an, noch im laufenden Jahr Vereinbarungen mit einem entsprechenden Partner zu treffen und anschließend zeitnah mit der Produktion beginnen zu können. Bei der SKD-Methode werden die angelieferten Bauteile vor Ort zu einem vollständigen Fahrzeug zusammengesetzt. Mit einer SKD-Fertigung in einem entsprechenden Drittland außerhalb Chinas kombiniert ELARIS niedrige Betriebs- und Produktionskosten mit bewährter Produktqualität und wäre dennoch nicht von möglichen EU-Strafzöllen betroffen. Auf diese Weise kann ELARIS bedarfsgerechte E-Autos zu bezahlbaren Preisen anbieten. Lars Stevenson, Gründer und CEO der ELARIS AG: "Die EU-Kommission erweist den Kunden einen Bärendienst, wenn sie mit Strafzöllen günstige Elektroautos künstlich verteuert. Gerade im Kleinwagensegment bremst dies die Elektromobilität für Jedermann aus. ELARIS hat deshalb schon vor vielen Monaten damit begonnen, die SKD-Fertigung als Möglichkeit zu prüfen und befindet sich mit mehreren geeigneten Produktionspartnern in intensiven und vielversprechenden Gesprächen. Das ist der Beitrag von ELARIS zur Energiewende und zur Demokratisierung des E-Auto-Marktes." Pressekontakt und Investor Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

elaris@edicto.de



