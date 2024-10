Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 17. September 2024 die Kommission zur Förderung von Verarbeitung und Absatz inländischer Landwirtschaftsprodukte für die erste Mandatsperiode vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2028 bestellt.Als rechtliche Grundlage der Kommission dient die Verordnung über die Förderung von Verarbeitung und Absatz inländischer Landwirtschaftsprodukte (LVAV, LGBI. 2024 Nr. 331), die am 10. September 2024 von der Regierung verabschiedet wurde. Die LVAV zielt darauf ab, die Wertschöpfungsketten inländischer Landwirtschaftsprodukte und der Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft zu fördern. Ebenso soll der Konsum von inländischen Landwirtschaftsprodukten erhöht und das verarbeitende Gewerbe bei der Entwicklung innovativer Landwirtschaftsprodukte gestärkt werden.Die Kommission wird jährlich eine Ausschreibung durchführen, bei der Gesuche für die Ausrichtung von Verarbeitungs- und Projektbeiträgen eingereicht werden können. Gesuche für das Jahr 2024 können bis zum 30. November beim Amt für Umwelt eingereicht werden.Die Richtlinien sowie das Gesuchsformular und die Bewertungskriterien sind auf der Internetseite des Amts für Umwelt unter folgendem Link zu finden: https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/landwirtschaft/foerderungDie Kommission freut sich auf Ihr Projektgesuch.Pressekontakt:Amt für UmweltTabea Hönig / Laurin MüllerT +423 260 10 50 / T +423 236 63 15tabea.hoenig@llv.li / laurin.mueller@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100924321