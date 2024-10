Berlin (ots) -Seit der Gründung 2008, verfolgt Vinted das Ziel, Secondhand zur ersten Wahl zu machen. Nun dürfen sich die Mitglieder auf aufregende Neuerungen freuen, die den Handel auf Vinted noch einfacher, sicherer und günstiger machen. Diesen Winter werden Mitglieder in Deutschland außerdem die Möglichkeit haben, sich mit den Vinted-Communities in Frankreich und Italien zu verbinden, um mit ihnen über die Grenzen hinweg Secondhand-Fundstücke zu handeln."Demnächst können Vinted Mitglieder in Deutschland, die regelmäßig das Vinted-System mit Käuferschutz nutzen, mit Mitgliedern in Frankreich und Italien handeln. Das bedeutet, dass sie eine größere Auswahl an verfügbaren Kleiderschränken und potenziellen Käufer:innen haben werden. Außerdem hat Sicherheit nach wie vor für uns oberste Priorität. Daher führen wir Neuerungen ein, um den Kauf und Versand noch sicherer zu gestalten. Beispielsweise durch die Abschaffung manueller Bewertungen und der Einführung zusätzlicher integrierter, verfolgbarer und versicherter Versandoptionen zu günstigen Preisen." - Adam Jay, CEO Vinted MarketplaceInternationale Verbindung: Handel mit Vinted-Mitgliedern in Frankreich und ItalienAb November 2024 können Vinted-Mitglieder in Deutschland, die das Vinted-System regelmäßig nutzen, einfach und kostengünstig mit der französischen und italienischen Community handeln. Da Frankreich die größte Vinted-Community in Europa ist, können deutsche Mitglieder Millionen von neuen Kleiderschränken durchstöbern und einzigartige Stücke finden. Verkäufer:innen werden darüber hinaus Zugang zu mehr Käufer:innen haben, wodurch sich die Chance erhöht, Artikel schnell und einfach zu verkaufen. Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern ist dank der integrierten Übersetzungsfunktion bequem und einfach.Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen und Vertrauen in der CommunityDa Sicherheit für Vinted weiterhin oberste Priorität hat, wird der Käuferschutz auch auf internationale Transaktionen ausgeweitet und bietet dabei denselben Schutz wie beim lokalen Handel. Gegen eine geringe Gebühr greift der Käuferschutz im Falle, dass ein Artikel verloren geht, während des Transports beschädigt wird oder erheblich von der Beschreibung abweicht. Darüber hinaus verbessert Vinted die Zuverlässigkeit der Mitgliederbewertungen, indem manuelle Eingaben abgeschafft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Bewertungen authentisch sind und auf tatsächlichen Transaktionen über die Plattform basieren. Schließlich werden auch die Zahlungsoptionen über Vinted erweitert: Mitglieder können nun mehr Artikel mit PayPal bezahlen oder die neue Tink-Zahlungsmethode nutzen, die direkt mit dem Bankkonto verbunden ist und keine Debit- oder Kreditkarte erfordert.Bessere, günstigere VersandlösungenSeit letztem Monat ist der Versand auf Vinted einfacher denn je. Die Plattform hat ihr Anegbot an integrierten Versandoptionen erweitert und bietet jetzt auch DHL an. Damit steht der Community noch mehr Abhol- und Abgabestellen zur Verfügung und der Versand ist besonders bequem. Außerdem können Mitglieder von wettbewerbsfähigen Versandpreisen sowie verfolgbarem und versichertem Versand profitieren, was jeder nationalen sowie internationalen Transaktion zusätzliche Sicherheit verleiht.Über Vinted MarketplaceVinted Marketplace ist Europas führender Online-C2C-Marktplatz für Secondhand-Mode mit einer wachsenden Mitglieder Community in Europa und darüber hinaus. Vinted hat die Mission, Secondhand weltweit zur ersten Wahl zu machen. Das Unternehmen ermöglicht seinen Mitgliedern, Secondhand-Kleidung und Lifestyle-Artikel voneinander zu kaufen und zu verkaufen, um den Artikeln ein zweites oder sogar drittes Leben zu geben.Pressekontakt:Openers GmbHvinted@opnrs.comOriginal-Content von: Vinted, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144742/5883233