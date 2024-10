Berlin (ots) -Nach dem großen Schreck ist es an der Zeit für Lösungsansätze. Der mediale Aufschrei war groß, als das Statistische Bundesamt seine Auswertung veröffentlichte, nach der allein von 2022 bis 2023 die Preise für die Führerscheinausbildung um 7,6 Prozent gestiegen sind. Die Meldung regte einen Diskurs zum Thema an - und die Suche nach Lösungen.Genau hier setzt AUTOVIO an. Das Berliner Start-up hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Digitalisierung und effiziente Prozessgestaltung die Betriebskosten von Fahrschulen signifikant zu senken. AUTOVIO bietet eine digitale Plattform, die es Fahrschulen ermöglicht, ihre Abläufe zu optimieren, Ressourcen besser zu nutzen und dadurch erhebliche Kosteneinsparungen zu realisieren. Doch wie entstehen diese Kosten überhaupt?Herausforderungen für Fahrschulen: Hohe Betriebskosten und ineffiziente ProzesseDie Preiserhöhung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die die Betriebskosten von Fahrschulen in die Höhe treiben. Das sind vor allem Personalkosten durch einen Mangel an Fahrlehrer:innen und dadurch steigenden Löhnen, aber auch teure Mieten für Ladenflächen, Verwaltungs- und Werbekosten. Zudem sind durch die Einführung der Fahrerlaubnisklasse B197 die Kosten für Fahrschulen weiter gestiegen, da nun zusätzlich Fahrzeuge mit automatischem Getriebe verfügbar sein müssen.Ein weiterer Störfaktor sind die Leerlaufzeiten bei Fahrlehrer:innen, die durch schlechte Planung und ineffiziente Terminverwaltung entstehen. Fehlende Flexibilität und starre Arbeitsabläufe führen dazu, dass wertvolle Arbeitszeit nicht optimal genutzt wird.Effizienzsteigerung durch DigitalisierungDie digitale Plattform von AUTOVIO optimiert und digitalisiert den gesamten Betrieb einer Fahrschule. Allein durch die Automatisierung von Verwaltungsprozessen können die damit verbundenen Kosten deutlich reduziert werden - eine bis zu vierfach höhere Effizienz im Vergleich zum Branchenstandard ist möglich. Unsere Erfahrung hat zudem gezeigt, dass bei einem durchweg digitalen Angebot eine teure Ladenfläche zur Akquise von Laufkundschaft nicht mehr nötig ist. Wenn die Anmeldung, die Vertragsabwicklung und die meisten weiteren Dienste online stattfinden können, reicht eine deutlich günstigere Bürofläche."Wir helfen Fahrschulen dabei, den Wunsch der jungen, sehr digitalen Kunden zu erfüllen. Einfach, effizient, digital und dadurch kostengünstig." sagt Tom Kedor, CEO von AUTOVIO.Er fordert: "Wir brauchen auch die Hilfe der Politik. Zum Beispiel können heute schon moderne Fahr-Simulatoren Fahrschüler:innen helfen, Teilaspekte der Ausbildung - wie das manuelle Schalten - auch ohne Fahrlehrer:innen zu üben. Eine sinnvolle Anrechnung von Simulator-Unterrichtseinheiten auf die Pflichtstunden könnte die Anzahl der notwendigen Fahrstunden im Auto und so auch die Kosten für Fahrschüler:innen und Fahrschulen reduzieren. Außerdem würde eine flächendeckende Erlaubnis von online stattfindendem Theorieunterricht die Raumkosten weiter senken".Tom Kedor steht gerne für Fragen, Interviews oder Beiträge zur Verfügung. Melden Sie sich gerne bei Interesse unter folgenden Kontaktmöglichkeiten.Bildmaterial- Portrait Tom Kedor, CEO von AUTOVIO (https://mediaserver.frauwenk.de/AUTOVIO/20220817-AUTOVIO-Portraet-Tom-Kedor-1.jpg)- Logo AUTOVIO (https://mediaserver.frauwenk.de/AUTOVIO/AUTOVIO%20Logo.zip)Über AUTOVIOAUTOVIO wurde im Januar 2021 gegründet und positioniert sich als innovativer Fahrschul-Service und Digitalisierungskonzept für die gesamte Fahrschul-Branche. Damit will Gründer Tom Kedor mit seinen Co-Foundern Carsten Eckmiller, Philipp Goebel und Amir Hadi Fahrschulen effizienter gestalten und bessere Lernumgebungen für Fahrschüler:innen schaffen. Das Angebot des Start-ups reicht von mobilen Apps für Fahrlehrer:innen bzw. Fahrschüler:innen bis hin zur Unterstützung von Fahrlehrer:innen bei der Neugründung. Neben der digitalen Komplettlösungen für den Fahrschulbetrieb beinhaltet der Service von AUTOVIO auch Marketing, Vertrieb, Kundenbetreuung und die Rechnungsabwicklung für Fahrschulen. Fahrschüler:innen wird eine vollständig digitale Infrastruktur angeboten, die eine zeitgemäße, digitale Organisation und Lernumgebung schafft. Seit dem offiziellen Produktstart der Plattform im Jahr 2023 konnte das Unternehmen bereits 50 Partner:innen gewinnen und 3.000 Schüler:innen auf dem Weg zum Führerschein begleiten. www.autovio.dePressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTelefon: +49 (0)40 32 90 47 38-0E-Mail: autovio@frauwenk.deOriginal-Content von: AUTOVIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175029/5883232