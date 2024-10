München (ots) -- "Love Island VIP" wird moderiert von Sylvie Meis- Das passiert in der sogenannten "Red Flag Night"- "Love Island VIP" - ab 24. Oktober 2024, immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI"Love Island", die Mutter aller Reality-Dating-Shows, wurde inzwischen in 27 Ländern produziert, doch nur in Deutschland gibt es jetzt "Love Island VIP". Erstmals treten neben den größten Reality-Stars auch Models, Influencer und weitere VIPs die Reise auf die Liebesinsel an, um in glamourösem Ambiente die wahre Liebe zu finden. "Love Island VIP" startet am 24. Oktober 2024 und ist immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Nach acht Staffeln "Love Island" bei RTLZWEI suchen jetzt VIPs auf der Liebesinsel nach dem Partner fürs Leben. Stars wie Yasin Mohamed, Gigi Birofio und Yeliz Koc sind bereit sich zu verlieben. Neben Altbewährtem wie dem Einzug von Granaten, lustigen Spielen und Übernachtungen in der Private Suite gibt es auch Neuerungen. So müssen sich die VIPs unter anderem in der neu eingeführten "Red Flag Night" der Beurteilung der anderen stellen. Wer meint es ernst mit seinem Couple? Wer ist nur für Fame und Sendezeit auf der Liebesinsel und muss um seinen Verbleib in der Show bangen? Nur diejenigen, die ehrlich nach der Liebe suchen und sich öffnen, haben einen Platz bei "Love Island VIP" verdient!Für einige VIPs ist die Teilnahme nicht nur Spaß, sie werden auch mit der Vergangenheit konfrontiert: Yasin trifft direkt auf drei Exen. Wie wird das Wiedersehen mit Yeliz, Alicia und Aurelia? Marcellino und Tracy treffen erstmals nach ihrer Trennung trotz Sieg in der zweiten Staffel von "Love Island" wieder aufeinander. Melissa und Aurelia hingegen verließen mit gebrochenem Herzen ihre jeweilige Staffel. Nun kommt es zum Wiedersehen mit ihren Ex-Couples und mit Sandra, die Aurelia in Staffel 4 den Mann ausgespannt hat. Herrscht zwischen den beiden noch immer böses Blut?"Love Island VIP" ist das glamouröseste und wildeste "Love Island", das es je gegeben hat und verspricht ein großes Fest der Promi-Liebe! Wer nutzt die zweite Chance und wird VIP-Couple 2024? Am Ende winkt neben 50.000 Euro hoffentlich auch die große Liebe! Moderiert wird die VIP-Staffel von Sylvie Meis, die bereits seit der sechsten Staffel Teil der "Love Island"-Familie ist."Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der Folgen ab 24. Oktober 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5883228