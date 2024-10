EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain setzt $DAI im Wert von $100.000 ein, um AO-Token zu farmen



10.10.2024 / 09:32 CET/CEST

Advanced Blockchain setzt $DAI im Wert von $100.000 ein, um AO-Token zu farmen 10. Oktober 2024 - Die Advanced Blockchain AG ('AB', Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, hat $100.000 in $DAI-Stablecoins investiert, um AO-Token zu farmen. Das AO-Protokoll bietet eine dezentralisierte Computing-Umgebung mit erweiterten Möglichkeiten für Web3, die auf Arweave aufbaut. Die AO-Token weisen aus mehreren Gründen ein hohes Gewinnpotenzial auf. Das Farming von AO bietet wettbewerbsfähige jährliche prozentuale Renditen (Annual Percentage Yields - APY), die auf der prognostizierten vollständig verwässerten Bewertung (Fully Diluted Valuation - FDV) des AO-Protokolls basieren. Dies positioniert AO als attraktive Möglichkeit im Vergleich zu anderen bestehenden Staking- und Farming-Optionen auf dem Markt. Angesichts der Tatsache, dass die Marktkapitalisierung von Arweave historisch über 3 Milliarden USD lag, wird erwartet, dass AO einen ähnlichen Erfolgskurs einschlagen wird. Darüber hinaus ähneln die Tokenomics von AO stark denen von Bitcoin, mit einem begrenzten Angebot von 21 Millionen Token, was die Knappheit der Token betont. Über AO und den Farming-Prozess

AO integriert die permanente Datenspeicherung von Arweave und bietet erheblich mehr Speicherplatz für Smart Contracts (16 GB im Vergleich zu nur wenigen KB bei Ethereum). Dieser technische Fortschritt ermöglicht komplexere Anwendungen, einschließlich KI-Modelle und Unterhaltungsdiensten. Das skalierbare und modulare Design von AO erlaubt flexible Konfigurationen, was die Skalierung im Vergleich zu Ethereums Rollups oder der monolithischen Struktur des Internet Computer erleichtert. Der Minting-Prozess hat bereits begonnen, wobei $100.000 in $DAI in den geprüften Smart Contract von AO gebunden sind, um die AO-Token zu farmen. Advanced Blockchain wird einen prozentualen Anteil an den neu erzeugten AO-Token erhalten, die alle fünf Minuten generiert werden. Diese $DAI-Token werden bis ungefähr zum 8. Februar 2025 im Vertrag gebunden bleiben, wenn die AO-Token voraussichtlich handelbar werden. Zu diesem Zeitpunkt wird Advanced Blockchain die $DAI-Token aus dem Vertrag nehmen. Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: "AO-Farming ist die erste von mehreren strategischen Initiativen, die wir in Kürze einführen werden, um die Kapitaleffizienz unserer nicht investierten Mittel zu optimieren. Indem wir uns aktiv an Farming-Aktivitäten wie AO beteiligen, verbessern wir nicht nur unser Liquiditätsmanagement, sondern diversifizieren auch unsere Einnahmequellen. Diese Initiative steht im Einklang mit unserer breiteren Strategie, aufkommende Chancen innerhalb des Blockchain-Ökosystems zu nutzen und Advanced Blockchain in die Lage zu versetzen, nachhaltigen, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu generieren." Die Entscheidung, Kapital für das Farming von AO-Token einzusetzen, ist Teil der umfassenderen Treasury-Management-Strategie der Gruppe, die darauf abzielt, ungenutzte Liquidität effektiv zu nutzen. In Kombination mit anderen Initiativen zum Liquiditätsmanagement wird dieser Ansatz Advanced Blockchain in die Lage versetzen, ein stetiges passives Einkommen aus dem eingesetzten Kapital zu erzielen. Die Gruppe ist nun direkt am AO-Token und indirekt über ihre Beteiligung am Permanent Ventures Fund beteiligt. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

