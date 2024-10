Pyrum kommt bei der Expansion weiter voran. So hat der Spezialist für das ökologisch und ökonomisch sinnvolle Recycling von Altreifen nun den ersten sogenannten MaxCap-Test, ein Probelauf mit 100 Prozent Auslastung, erfolgreich abgeschlossen. So soll der Durchlauf in der neuen Anlage nach dreiwöchigem Teillastbetrieb auf die volle Kapazität erhöht und eine Woche gehalten werden.Im Rahmen dessen wurden die Ziele des insgesamt vierwöchigen Dauerbetriebs der neuen Linie am Heimatstandort in Dillingen/Saar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...