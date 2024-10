Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte:Montag, 14. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Ölkreide-Studie von René Reinicke, eine Armbanduhr, einen "Bun warmer", einen Sitzwagen, eine Keramik-Eule und ein Amethyst-Collier.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 15. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband, einen Anhänger, einen Designer-Stuhl, einen Jugendstil-Übertopf, ein Blechspielzeug, ein Gemälde und einen Brillantring aus Platin.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 16. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Goldring, einen Obstkorb von Meissen, ein Modellauto, eine Figurengruppe aus Holz, eine Personal-Rufanlage und eine Kamee.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 17. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Bronzerelief, ein Armband, ein Lichtmikroskop, eine Silberschale, ein Collier mit Süßwasserperlen und "Schulze und Schultze"-Figuren.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 18. Oktober 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Hybrid-Automaten, einen "Toi et Moi"-Ring, eine Zigarettendose, einen "Joy Bear" von Romero Britto, ein Tafelgemälde und ein Armband.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5883240