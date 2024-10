Bad Homburg (ots) -Rund ein Viertel aller Menschen leidet laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO) zu "bestimmten Tageszeiten unter sozial inakzeptablem Mundgeruch"[1]. Verglichen mit dieser Häufigkeit scheint folgende Zahl nahezu erschreckend: Nur rund 3 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung verwendet täglich Produkte für die Zungenreinigung[2] - obwohl auf der Zunge meist die Ursache für Mundgeruch liegt. Die Vermutung liegt nahe: Zungengel als Gamechanger gegen Mundgeruch ist vielen noch unbekannt.Wer unter Mundgeruch (https://www.onedroponly.de/mundgeruch/) leidet, der sollte wissen: In den meisten Fällen liegt die Ursache auf der Zunge! Schätzungsweise bis zu 80 Prozent aller Mundgeruch auslösenden Bakterien befinden sich auf der Zungenoberfläche. Das Fatale: Nur wenige Menschen setzen Produkte zur Zungenreinigung ein - ihnen entgeht eine echte Chance im Kampf gegen Mundgeruch."Gehört zur täglichen Mundhygiene"Dass man seine Zähne mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigt, ist selbstverständlich. Das Säubern der Zunge hingegen ist in dieser Form noch lange nicht verinnerlicht. Dabei leuchtet doch ein: Dort, wo sich die meisten geruchsaktiven Bakterien befinden, sollte auch eine Reinigung stattfinden. Entsprechend lautet auch die Empfehlung der DG PARO: "Die Zungenreinigung ist entscheidend für den Schutz vor Mundgeruch und gehört daher zur täglichen Mundhygiene."Gamechanger ZungengelAls echter Gamechanger kann sich neben der Verwendung eines Zungenreinigers (https://www.onedroponly.de/zungenreiniger-welche-tipps-sollte-ich-kennen/) ein sogenanntes Zungen- und Interdental-Gel erweisen. Es wurde speziell für die Reinigung der empfindlichen Zungenoberfläche und Zahnzwischenräume entwickelt. Konkret bedeutet das: Im Gegensatz zu Zahnpasta enthält es keine Abrasivstoffe und ermöglicht so eine besonders schonende Reinigung.Darüber hinaus bindet das im Gel enthaltene Zinklactat übelriechende Schwefelverbindungen und vermindert das Bakterienwachstum. Auf diese Weise kann Zungen- und Interdental-Gel (https://www.onedroponly.de/zungengel-was-ist-das-und-warum-brauche-ich-es/) einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen Mundgeruch leisten. Und wie der Name schon verrät, eignet es sich zusätzlich für den Einsatz mit Interdentalbürsten.Wo gibt es das Zungen- und Interdental-Gel?Den "Mundgeruch-Killer" Zungen- und Interdental-Gel findet man in den meisten gut sortierten Drogerie-Filialen sowie online bei Amazon (https://www.amazon.de/One-Drop-Only%C2%AE-Interdentalb%C3%BCrsten-antibakterielles/dp/B09T95829F/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2VGS64KBGU2N8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SOmVoCLGErJ-rKaJUzK2sVD6l_qKkj_RY1tSF4Kk28iZiMUwaAHUS3ht4iFC0J7xFTfint_ikWIFBUp9j4ng5B0H-nnWNsCEfVf2mAWdmBbjoA8kxz3ElteWVOqnvHWb3xgD8dsyCHk5CvbUrWVknPiK_1Hh79xPjaVSq9Bamuc0Y8AqhjujHzc4fSnerw25Pj500ZwvmBVpOqDWE5MaJYTJi_AmGGzGtphfeQ35ukfFMd_V2GB1vWYyXOVmkQ97k8ZrLoBrqOwhG8sjrfzfkHscDFjTMxo-EbbV6MvVUcs.rZG70ndSY4uAxp84AffK0XF-d8OOOnLHLG4KRqD5OFY&dib_tag=se&keywords=zungengel&qid=1727171105&sprefix=zungengel%2Caps%2C110&sr=8-9), dm und Rossmann (https://www.rossmann.de/de/gesundheit-one-drop-only-zungen--und-interdental-gel/p/4101160840027).Quellen:[1] Website der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie e. V. (DG PARO) https://dgparo.de/gesund-im-mund/mundgeruch/[2] Statista-Umfrage in Deutschland zur Verwendung von Produkten für die Zungenreinigung bis 2019 https://ots.de/i3uKnAPressekontakt:Dr. Kaschny PR GmbHinfo@kaschnypr.de06172 - 68 48 1-10Original-Content von: dNA - dental News Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175469/5883251