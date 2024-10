Mainz (ots) -Woche 43/24Donnerstag, 24.10.Bitte Programmergänzung beachten:23.00 Browser Ballett HeimatquizSatirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky SilbersteinGäste: Florian Schröder vs. Tara-Louise WittwerDeutschland 2024Woche 44/24Donnerstag, 31.10.Bitte Programmergänzung beachten:23.10 Browser Ballett HeimatquizSatirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky SilbersteinGäste: Oliver Polak vs. Raffaela RaabDeutschland 2024Woche 45/24Donnerstag, 07.11.Bitte Programmergänzung beachten:23.00 Browser Ballett HeimatquizSatirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky SilbersteinGäste: Hadnet Tesfai vs. Lary (Larissa Sirah Herden)Deutschland 2024Woche 46/24Donnerstag, 14.11.Bitte Programmergänzung beachten:23.00 Browser Ballett HeimatquizSatirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky SilbersteinGäste: Freshtorge (Torge Oelrich) vs. Langston UibelDeutschland 2024Woche 47/24Donnerstag, 21.11.Bitte Programmergänzung beachten:23.00 Browser Ballett HeimatquizSatirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky SilbersteinGäste: Diana zur Löwen vs. Sarah-Lee HeinrichDeutschland 2024Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5883247