Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der Bundesanleihen haben etwas nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Dem Markt habe es an klaren Impulsen gefehlt. Die deutsche Außenhandelsdaten hätten die Anleihen kaum bewegt.Auch die Kurse von US-Anleihen seien etwas gefallen. Sie seien durch die Kursgewinne an den Aktienmärkten belastet worden. Die Impulse hätten sich ansonsten in Grenzen gehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...