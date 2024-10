Premiere von PAC-MAN an beliebtem Touristenort im nächtlichen Tokio, der bereits von 350.000 Menschen besucht wurde

TOKYO Night Light-Projektion auf Tokyo Metropolitan Government Building

Um neue touristische Highlights anzubieten und den Nachttourismus in Tokio zu beleben, organisiert die Stadtverwaltung Tokios das ganze Jahr über 3D-Projektionen mit Licht und Ton. Dabei werden verschiedene Kunstwerke auf das berühmte Wahrzeichen Tokyo Metropolitan Government Building No. 1 projiziert. Bis heute haben rund 350.000 Menschen die Attraktion besucht.

PAC-MAN eats TOKYO (Photo: Business Wire)

Seit dem 28. September läuft das neue Werk "PAC-MAN eats TOKYO" mit dem weltberühmten Pac-Man, der nächstes Jahr seinen 45. Geburtstag feiert.

Am Tag der Premiere war Pac-Man persönlich auf dem Tokyo Metropolitan Plaza für einen Fototermin anwesend, der von vielen Menschen mitverfolgt wurde. Dabei waren Einheimische und internationale Touristen gaben ihrer Begeisterung für den populären Content zum Ausdruck.

Die Projektion "TOKYO Night Light" am Tokyo Metropolitan Government Building wurde im Februar dieses Jahres erstmals aufgeführt und hat sich seitdem zu einer neuen Touristenattraktion entwickelt, die an belebten Tagen bis zu 10.000 Besucher anlockt. Erleben Sie selbst "das neue touristische Highlight, das die Tokioter Nacht erhellt", das sich durch eine hohe künstlerische Qualität, weltweit führende Technologie und weltberühmte Inhalte auszeichnet.

*Die genauen Aufführungstermine finden Sie auf der Website: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/

Kunstwerke und Highlights im Überblick

Ein Spielbrett erstrahlt auf dem Tokyo Metropolitan Government Building, und Pac-Man bewegt sich schnell über das Spielbrett und verschlingt dabei alles, was ihm in den Weg gerät. Die Musik für diese Zusammenarbeit wurde von Sasuke Haraguchi komponiert, der eine starke Affinität für den futuristischen Stil des Pac-Man-Sounds hat. Genießen Sie diese Kooperation von Pac-Man und Tokio, die nur am Tokyo Metropolitan Government Building zu sehen ist.

Belebung des Nachttourismus

Laut dem Global Power City Index 2023 (Institute for Urban Strategies, The Mori Memorial Foundation) belegt Tokio nach London und New York insgesamt den dritten Platz in Bezug auf das Nachtleben jedoch nur Platz 30. Deshalb ist es wichtig, den Nachttourismus neu zu beleben.

Das Gesamtvolumen des Nachttourismus von London und New York wird auf über 2 Billionen Yen geschätzt. Ein wirtschaftlicher Beitrag dieser Größenordnung ist auch in Tokio zu erwarten. Die Wiederbelebung des nächtlichen Sightseeings könnte ein erhebliches Potenzial für die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Tokios entfalten.

Dementsprechend lenkt das "Projection Mapping", das mithilfe enormer künstlerischer Fähigkeiten und weltweit führender Technologie bereitgestellt wird, als neue nächtliche touristische Attraktion die Aufmerksamkeit auf Tokio und ganz Japan.

Die "TOKYO Night Light"-Projektion auf dem Tokyo Metropolitan Government Building startete am 25. Februar 2024 und wurde bisher von rund 350.000 Menschen mitverfolgt, darunter Besucher aus dem Ausland (Stand: September 2024).

