About You hat im zweiten Quartal die Verluste deutlich verringert und die Prognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Die Aktie schoss vorbörslich um bis zu sieben Prozent in die Höhe, rutschte aber binnen der ersten Handelsstunde nachdem Xetra-Start wieder ins Minus. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Q2-Zahlenwerk.Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf 450,1 Millionen Euro, wobei die DACH-Region mit einem robusten Wachstum von 8,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...