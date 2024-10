Chinas E-Health-Aktien haben nach einer furiosen Rally zuletzt korrigiert. Anleger sollte die Chance zum Einstieg nutzen. Vor allem ein Branchenplayer erscheint attraktiv.Zumindest was den selbstbewussten Internetauftritt betrifft, haben chinesische Firmen längst zu ihren westlichen Pendants aufgeschlossen. "Führend in unserer Branche" sind praktisch alle, selbst die Hinterhofwerkstatt in Dongsanqi im nördlichen Peking. Es gehört also zum guten Ton, wenn der Hot-Stock der Woche seine Onlinebesucher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...