Stuttgart, Leipzig (ots) -Mit dem Ziel, Jugendlichen einen Überblick über das vielfältige politische Meinungsspektrum zu vermitteln und sie gegen Extremismus im Netz zu wappnen, kooperieren der Ernst Klett Verlag und das Medienunternehmen Buzzard. Schulen erhalten mit der "Debatte des Monats" didaktisch aufbereitete Materialpakete zu aktuellen Themen. Die kostenlosen Unterrichtseinheiten sind ab sofort bei Klett erhältlich.In Zeiten von Extremismus und Desinformation in den sozialen Medien schließen sich der Ernst Klett Verlag und das Berliner Unternehmen Buzzard zusammen, um Lehrkräfte bei der Vermittlung von politischer Bildung im Klassenzimmer zu unterstützen. Armin Häberle, Programmbereichsleiter Gesellschaftswissenschaften bei Klett, ist überzeugt: "Im Dickicht täglicher Meldungen und Meinungen ist es selbst für Lehrkräfte schwer, den Überblick zu behalten. Die richtigen Themen für eine diskursorientierte Unterrichtseinheit zu identifizieren, kann eine echte Herausforderung sein. Genau hier hilft das neue Format "Debatte des Monats" von Klett und Buzzard."Die Debatte in 30 Sekunden auf den Punkt bringenDer Kooperationspartner Buzzard.org erstellt schon heute täglich einen Medienspiegel aus dem gesamten Meinungsspektrum. Künftig wählen Buzzard und Klett einmal im Monat eine Debatte aus, die für Schüler:innen von besonders großer Relevanz ist und sich gut für den Unterricht eignet. Hierfür erstellt Klett jeweils ein passendes Arbeitsblatt. "Die Kooperation bringt Aktualität in die Klassenzimmer und entlastet gleichzeitig Lehrkräfte bei der Aufbereitung aktueller Themen in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern", so Häberle.Felix Friedrich, Geschäftsführer und Gründer von Buzzard.org ergänzt: "Unser Ziel ist es, Jugendliche in Zeiten von Extremismus und Fake News fit zu machen für die Demokratie von morgen. Dafür ist es wichtig, dass Lehrkräfte schnell und einfach aktuelle Themen in den Unterricht einbringen können und Jugendliche dabei unterstützt werden, Quellen kritisch einzuschätzen und demokratische Grundwerte und die Grundlagen politischer Auseinandersetzung kennenzulernen."Das Themenspektrum der kostenlosen Debattenbeiträge ist breit: Globalisierung und Rechtsstaatlichkeit sind ebenso vertreten wie wirtschafts-, klima- oder umweltpolitische Themen. Abrufbar sind bereits die Unterrichtseinheiten "Sollte die Brandmauer zur AfD weiter bestehen?" und "Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht?". Das Angebot richtet sich fächerübergreifend an die Klassen 7 bis 12 aller Schulformen.Die "Debatten des Monats" sind über den GeWi-Blog des Verlags kostenlos abrufbar: https://gewi-im-unterricht.de/themen-und-impulse/debatte-des-monats/Über Buzzard"Buzzard" (https://buzzard.org/home/) bündelt Medienstimmen des ganzen Meinungsspektrums in einer App und ordnet diese journalistisch ein. Dazu identifiziert ein Team aus Journalist:innen täglich die relevantesten Themen und Kontroversen aus über 2.000 deutsch- und englischsprachigen Medien. Für die Gründungsidee und seine journalistische Arbeit hat Buzzard bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten (u.a. Kultur- und Kreativpiloten, Media Lab Bayern, Vocer Innovation Lab). Begleitet wird die journalistische Arbeit von Buzzard von einem Beirat aus renommierten Journalistinnen und Journalisten (u.a. Julia Bönisch, ehem. Chefredaktion Süddeutsche Zeitung, Medienjournalist Richard Gutjahr, Tim Niedernolte, ZDF-Moderator) und dem Medienwissenschaftler Prof. em. Dr. Michael Haller.