Berlin (ots) -702 Fälle von Menschenhandel registriert; sexuelle Ausbeutung häufigste Ausbeutungsform; Daten zeigen zentrale Rolle von Zivilgesellschaft und FachberatungsstellenDer Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel - KOK e.V. veröffentlicht anlässlich des Europäischen Tags gegen Menschenhandel am 18. Oktober seinen neuen Datenbericht. Die Datenerhebung spezialisierter Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel liefert wichtige Erkenntnisse aus der Beratungspraxis in Deutschland.Im Jahr 2023 wurden 702 Fälle von Menschenhandel von Fachberatungsstellen dokumentiert, 597 davon zur Auswertung freigegeben. Die meisten Betroffenen, 87 Prozent, sind weiblich. Sexuelle Ausbeutung bleibt die häufigste Form des Menschenhandels, gefolgt von Arbeitsausbeutung. Der Bericht zeigt, dass 34 Prozent der Betroffenen zwischen 22 und 29 Jahren alt sind und 48 Prozent aus westafrikanischen Ländern stammen.Daten aus der Praxis ergänzen KriminalstatistikenDie Daten aus den Fachberatungsstellen tragen maßgeblich zu einer Erweiterung des Wissens über Menschenhandel und Ausbeutung in Deutschland bei. Während der jährliche Lagebericht des Bundeskriminalamtes diejenigen Fälle aufführt, bei denen Ermittlungsverfahren eingeleitet und auch abgeschlossen wurden, bilden die Daten aus den Fachberatungsstellen ein breiteres Spektrum ab."Die Fachberatungsstellen begleiten auch viele Klient*innen, die nicht mit den Strafverfolgungsbehörden in Kontakt treten wollen oder können. Die Datenberichte des KOK verfolgen auch ein menschenrechtliches Interesse: Aus den vorliegenden Daten kann abgeleitet werden, inwieweit Klient*innen, die von Menschenhandel betroffen sind, die ihnen zustehenden Rechte tatsächlich in Anspruch nehmen können und wo Verbesserungen in der Umsetzung dieser Rechte notwendig sind.", erklärt Margarete Muresan, KOK Vorstand und Leiterin der Fachberatungsstelle IN VIA Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel in Berlin und Land Brandenburg.Zusammenarbeit mit der Berichterstattungsstelle MenschenhandelEine wichtige Kooperation besteht seit diesem Jahr zwischen dem KOK und der Berichterstattungsstelle Menschenhandel des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Der KOK liefert jährlich stichtagsgebundene Datensätze, um das Bild über Menschenhandel und Ausbeutung in Deutschland zu vervollständigen. Der erste Bericht "Monitor Menschenhandel in Deutschland" zu den Jahren 2020 bis 2022 der Berichterstattungsstelle wird ebenfalls anlässlich des Europäischen Tags gegen Menschenhandel 2024 erscheinen."Die Politik setzt für die Bekämpfung von Menschenhandel und Schutz der Betroffenen zunehmend auf Datenerfassung und -analyse. Unsere Zusammenarbeit erleichtert es, zivilgesellschaftliche Daten mit administrativen Daten zu kombinieren, um ein umfassenderes Verständnis der Problematik zu gewinnen" sagt Sophia Wirsching, Geschäftsführerin des KOK.Forderung: Finanzierung der Fachberatungsstellen sicherstellen!Zum Europäischen Tag gegen Menschenhandel am 18.10. fordert der KOK eine gesicherte Finanzierung der Fachberatungsstellen. Angesichts des anhaltend hohen Bedarfs an Unterstützung für Betroffene von Menschenhandel müssen die Beratungsstellen mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden. Nur so können sie ihre wichtige Arbeit für den Schutz der Betroffenen fortsetzen und langfristig gewährleisten.Vorstellung der Ergebnisse in einem LunchtalkDie wesentlichen Kennzahlen des Datenberichts 2023 werden am 15. Oktober 2024, 12:30 bis 13:30 Uhr in einem digitalen Lunchtalk vorgestellt. Interessierte können sich hier (https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUucu6srzwqHdb1bwEKlaiF9LWAv0-FMxvb) anmelden.Über den KOKDer Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel - KOK e.V. ist ein Zusammenschluss von 43 spezialisierten Fachberatungsstellen und Organisationen, die sich für Betroffene von Menschenhandel und für von Gewalt betroffene Migrant*innen einsetzen.Weitere InfosBericht des KOK e.V. "Datenerhebung zu Menschenhandel und Ausbeutung in Deutschland. Erfassungszeitraum Januar - Dezember 2023" zum Download auf kok-gegen-menschenhandel.de (https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/Publikationen_KOK/KOK_Datenbericht_2024_d_Bericht_web.pdf)