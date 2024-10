Berlin (ots) -ELPATO Medien freut sich über einen weiteren Neuzugang: Christian Popien verstärkt das engagierte Team und übernimmt das Business Development."Wir freuen uns sehr, dass Christian an Bord kommt. Insbesondere bei den anstehenden Data-Projekten für den deutschsprachigen Pharma- und Apothekenmarkt und der Implementierung neuer Serviceangebote für die Healthcarebranche, können wir auf seine Kompetenz vertrauen", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de).Christian Popien war seit 2021 Projektleiter des Digital-Start-ups No-Q und dort für die Aufgleisung und Betreuung von rund 5.000 Kund:innen, zumeist Apotheken, und der Verbreitung der dann führenden Terminbuchungssoftware im Apothekenmarkt zuständig. "ELPATO gehört zu den innovativsten Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Umso mehr freue ich mich, dass ich ab sofort als Teil dieses tollen Teams die dynamische Entwicklung mit vorantreiben darf", freut sich Christian Popien.Popien wird als Head of ACHILLES RUNNING (https://www.achilles-running.de) auch in der ELPATO-Tochtergesellschaft wirken und tritt an, einen der führenden Laufsport-Podcasts weiterzuentwickeln. Popien selbst ist begeisterter Ausdauersportler, Kletterer und war bis zu seinem Exit als Kletterhallenbetreiber sehr erfolgreich.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de) produziert in Wien und Berlin mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHMinna Liebmannminna.liebmann@elpato.deFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61390/5883362