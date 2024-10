Heidelberg (ots) -Seit dem 1. April 2024 sind mit dem Cannabisgesetz der Konsum sowie der private Eigenanbau von Cannabis zum Eigenverbrauch für Erwachsene legalisiert. Doch was bedeutet das für die Arbeitswelt? Die neue kurz&bündig-Publikation "Cannabis" (KB 036) der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) klärt über Risiken und Konsequenzen des Cannabiskonsums am Arbeitsplatz auf.Bekifft, berauscht, benebelt - Präventionsmaßnahmen und richtiges Handeln im Betrieb rund um das Thema Cannabis zeigt die kurz&bündig-Broschüre KB 036 der BG RCI auf. Welche Handhabe habe ich als Arbeitgeber, um trotz der Legalisierung Cannabiskonsum in meinem Unternehmen zu unterbinden? Wie erkenne ich, ob jemand unter dem Einfluss von Cannabis steht? Welche Pflichten habe ich als Arbeitgeber, welche ergeben sich für Arbeitnehmer? Welche Konsequenzen können bei Cannabiskonsum (oder anderen berauschenden Mitteln) ggf. drohen? Die Broschüre gibt Tipps und Empfehlungen für die Erstellung eines individuellen betrieblichen Konzepts zum Umgang mit Cannabis, die sich sowohl auf die akute Intervention als auch auf die Prävention beziehen.Darüber hinaus gibt die Publikation einen zusammenfassenden Überblick über die verschiedenen Cannabisprodukte und ihren Konsum, die medizinische Anwendung von Cannabis, Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit, Cannabis-Testungen, rechtliche Aspekte und Konsequenzen sowie Ausführungen zu Unfallversicherungsschutz und Regressansprüchen.Fest steht: Cannabis beeinflusst die Arbeitsfähigkeit und kann somit ein Sicherheitsrisiko für die betroffene Person selbst als auch für Kolleginnen und Kollegen im Betrieb darstellen. Betriebe, die bereits gezielte Regelungen und Präventionsmaßnahmen zum Umgang mit berauschenden Mitteln/Suchtmittelkonsum (z. B. Alkohol) etabliert haben, sollten diese entsprechend anpassen und ggf. erweitern.Die k&b-Broschüre "Cannabis" ist im Medienshop unter https://medienshop.bgrci.de/shop/ bestellbar oder kann im Downloadcenter kostenlos unter https://downloadcenter.bgrci.de/shop/ heruntergeladen werden.kurz & bündig "Cannabis" (KB 036)Bekifft, berauscht, benebelt - Präventionsmaßnahmen und richtiges Handeln im Betrieb- Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)- ISBN 978-3-86825-346-7- Umfang: 6 Seiten- Preis der Printausgabe für Nicht-Mitgliedsbetriebe: 2,00 Euro- Für Mitgliedsbetriebe der BG RCI kostenlosPressekontakt:Petra SingerBerufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische IndustrieStabsbereich KommunikationTelefon: 06221 5108-57003E-Mail: petra.singer@bgrci.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120179/5883376